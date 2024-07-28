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قصف مجدل شمس

إسرائيل: حزب الله يعلم أن القذيفة على مجدل شمس من نوع "فلق 1"

دبي - العربية.نت
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أكد الجيش الإسرائيلي أن صاروخ حزب الله الذي أصاب ملعباً في منطقة مجدل شمس في الجولان المحتل، أطلق من شمال شبعا جنوب لبنان.

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وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الأحد، أن حزب الله يعلم أن القذيفة على مجدل شمس من نوع "فلق 1"، مشيراً إلى أن الصاروخ يحمل رأـسا حربيا يزن 53 كلغ.

كذلك قال إن القيادي في حزب الله محمد علي يحيى هو المسؤول عن هجوم مجدل شمس.

ومنذ الهجوم، يتبادل الطرفان إطلاق النار على الحدود بينما ضربت إسرائيل أهدافاً في قلب لبنان على ما أعلن الجيش.

حرب شاملة

في حين انهالت التحذيرات الدولية من خطورة التصعيد وإمكانية تحوّله إلى حرب شاملة شديدة الخطورة، وسط دعوات لضبط النفس.

وكانت إسرائيل هددت برد قوي و"ثمن باهظ"، على الهجوم الصاروخي الذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً حتى الآن، أمس السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "يستعد للرد" على حزب الله الذي نفى من جهته أي مسؤولية له عن الهجوم على قرية مجدل شمس.

في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه قرر العودة من زيارة للولايات المتحدة في أسرع وقت، بعدما التقى الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق هذا الأسبوع.

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