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قصف مجدل شمس
من مجدل شمس (رويترز)

إسرائيل: هجوم مجدل شمس تم بصاروخ إيراني يستخدمه حزب الله فقط

دبي - العربية.نت
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لا تزال تداعيات الصاروخ الذي ضرب بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل أمس السبت، مستمرة، بعد مقتل 12 شخصاً.

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صاروخ برأس حربي

فبين اتهام إسرائيل، ونفي حزب الله، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحافي، أن الصاروخ "إيراني الصنع".

وأضاف السبت، أن الجيش حدد نوع الصاروخ الذي ضرب ملعبا لكرة القدم في البلدة بأنه "إيراني الصنع" من "طراز فلق-1"، وفقاً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

كما تابع أن الصاروخ من نوع فلق-1 صنع في إيران، وهو صاروخ برأس حربي (يحمل) 50 كلغ من المتفجرات، بحسب قوله.

ولفت إلى أن النتائج الجنائية في الموقع تشير إلى هذا الصاروخ. فلق-1، وتستخدمه فقط جماعة حزب الله، مؤكداً أن هي من نفذت الهجوم.

ونوهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن حزب الله كان قد ذكر في بيان في وقت سابق السبت أنه أطلق صاروخا واحدا من طراز فلق باتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية تقع شمالي مجدل شمس، إلا أن الحزب نفى تماماً.

"برد قوي وثمن باهظ"

يشار إلى أن إسرائيل كانت هددت برد قوي و"ثمن باهظ"، على الهجوم الصاروخي الذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً حتى الآن، أمس السبت.

وقال الجيش الاسرائيلي إنه "يستعد للرد" على حزب الله الذي نفى من جهته أي مسؤولية له عن الهجوم على قرية مجدل شمس.

في حين أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه قرر العودة من زيارة للولايات المتحدة في أسرع وقت، بعدما التقى الرئيس الأميركي، جو بايدن في وقت سابق هذا الأسبوع.

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