الجيش الإسرائيلي: هناك عدة خطط للرد على هجوم مجدل شمس

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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الهجوم الصاروخي الذي أدى إلى مقتل 12طفلا وفتى في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، أمس السبت، يستحق الرد.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي لـ"العربية/الحدث"، إن لهجوم مجدل شمس نتائج وتداعيات، مؤكداً أن هناك عدة خطط للرد على الهجوم الذي حمل مسؤوليته لجماعة حزب الله.
كما تابع "حزب الله فقط من يملك صاروخ "فلق 1" الذي أطلق على مجدل شمس".
الجيش الإسرائيلي لــ #العربية: عدة خطط للرد على هجوم #مجدل_شمس pic.twitter.com/s0gHOGTztZ— العربية (@AlArabiya) July 28, 2024
وأضاف "حزب الله يجر لبنان إلى منعطفات خطيرة".
حزب الله يخلي مواقعه
في المقابل، أخلى حزب الله مواقع له في جنوب وشرق لبنان بعد تهديدات إسرائيلية بـ"رد قوي" على هجوم السبت في الجولان السوري.
وقال مصدر مقرّب من حزب الله لوكالة فرانس برس "أخلى الحزب مواقع له في الجنوب والبقاع يعتقد أنها قد تكون هدفاً طبيعياً لإسرائيل".
الجيش الإسرائيلي لــ #العربية: #حزب_الله فقط من يملك صاروخ "فلق 1" الذي أطلق على #مجدل_شمس pic.twitter.com/rElRB49OZ6— العربية (@AlArabiya) July 28, 2024
ويتركّز وجود حزب الله في منطقة البقاع على الحدود مع سوريا، وفي جنوب لبنان حيث يتبادل بشكل شبه يومي القصف مع إسرائيل منذ بدء الحرب في غزّة بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.
وكان حزب الله أخلى بداية حزيران/يونيو مواقع تابعة له بعد استهدافات إسرائيلية كثيفة له في سوريا، بحسب المرصد.
لن يمر دون رد
ودفع الهجوم على بلدة مجدل شمس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى العودة مبكرا من الولايات المتحدة، وقال مكتبه إنه توجه فور وصوله إلى اجتماع لمجلس الوزراء الأمني.
وقال نتنياهو في بيان أصدره مكتبه "إسرائيل لن تدع هذا الهجوم يمر بدون رد، وحزب الله سيدفع ثمنا باهظا لم يسبق أن دفعه من قبل".
ونفى حزب الله، السبت، مسؤوليته عن هجوم صاروخي على بلدة مجدل شمس.
وأسفر التصعيد على جانبي الحدود منذ تشرين الأول/أكتوبر الفائت عن مقتل 527 شخصاً على الأقل في لبنان، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس. ومعظم القتلى من المقاتلين، لكن بينهم 104 مدنيين على الأقل.
وفي الجانب الإسرائيلي، قُتل 22 عسكرياً و24 مدنياً، بحسب السلطات الإسرائيلية.
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