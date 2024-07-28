الخارجية اللبنانية: أميركا طلبت منا كبح جماح حزب الله

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في ظل تصاعد التوتر في أعقاب هجوم هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، واتهمت حزب الله بالمسؤولية عنه، صرح وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، الأحد، أن الحكومة طلبت من الولايات المتحدة حث إسرائيل على ضبط النفس.

وقال بوحبيب لرويترز إن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة اللبنانية نقل رسالة إلى حزب الله تطالبه بالتحلي بضبط النفس أيضاً.

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"استنفار شديد"

تزامناً، أفاد مصدران أمنيان أن حزب الله "في حالة استنفار شديد"، الأحد.

وذكرا لرويترز أن حزب الله بادر بإخلاء بعض المواقع المهمة في جنوب لبنان وفي سهل البقاع شرق البلاد تحسباً لشن إسرائيل هجوماً.

كما أضافا أن حزب الله "أخلى بعض المراكز المهمة في الجنوب والبقاع خلال الساعات الماضية".

صاروخ إيراني الصنع

يشار إلى أن إسرائيل اتهمت حزب الله بالمسؤولية عن الضربة الصاروخية على بلدة مجدل شمس في الجولان، السبت، متعهدة بالرد السريع.

ولفتت إلى أن صاروخاً سقط على ملعب كرة قدم في مجدل شمس التي تقطنها غالبية درزية، ما أدى إلى مقتل 12 طفلاً وفتى تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً.

كما كشف الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً إيراني الصنع يحمل رأساً حربياً يزن 50 كلغ، أطلقه حزب الله على مجدل شمس.

غير أن حزب الله نفى المسؤولية عن الهجوم.