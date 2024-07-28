طيران الشرق الأوسط اللبنانية: إرجاء بعض رحلاتنا إجراء احترازي

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وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله في أعقاب هجوم هضبة الجولان المحتلة، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، اليوم الأحد، إرجاء إقلاع بعض رحلاتها المقرر وصولها إلى بيروت مساء اليوم على أن تصل صباح غد الاثنين بدلاً من ذلك.

وقالت في بيان إنه تقرر إرجاء إقلاع 6 رحلات من لندن وكوبنهاغن و4 مدن أخرى بالشرق الأوسط مساء اليوم على أن تقلع صباح غد.

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في السياق، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت لـ"العربية" أن "إرجاء بعض رحلاتنا إجراء احترازي ولهذه الليلة فقط".

كما أوضح أن "إرجاء رحلاتنا يندرج في إطار توزيع المخاطر التأمينية".

صاروخ إيراني الصنع

يشار إلى أن إسرائيل اتهمت حزب الله بالمسؤولية عن الضربة الصاروخية على بلدة مجدل شمس في الجولان، السبت، متعهدة بالرد السريع.

ولفتت إلى أن صاروخاً سقط على ملعب كرة قدم في مجدل شمس التي تقطنها غالبية درزية، ما أدى إلى مقتل 12 طفلاً وفتى تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً.

كما كشف الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً إيراني الصنع يحمل رأساً حربياً يزن 50 كلغ، أطلقه حزب الله على مجدل شمس.

غير أن حزب الله نفى المسؤولية عن الهجوم.

الجدير بالذكر أن مطار بيروت كان استُهدف في آخر حرب بين حزب الله وإسرائيل عام 2006.