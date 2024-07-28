مكتب نتنياهو عن هدنة غزة: بحث القضايا الرئيسية سيستمر بالأيام المقبلة

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عاد رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، ديفيد بارنيا، إلى إسرائيل بعد اجتماع جرى في روما لحل الوضع في قطاع غزة، وفقا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال البيان: "عاد رئيس الموساد ديفيد بارنيا، من اجتماع (جرى) مع وسطاء في روما"، تمت به مناقشة "وثيقة تحتوي تفسيرات مرسلة من إسرائيل تتعلق بالاتفاق المقترح (هدنة)".

كما أضاف البيان أن "المفاوضات حول القضايا الرئيسية ستستمر في الأيام المقبلة".

اجتماع رباعي

في وقت سابق، وصل رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنيا، إلى روما للمشاركة في اجتماع رباعي مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز الاستخبارات المصرية عباس كامل، بشأن التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، حسب ما ذكر مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دميتري غندلمان.

مسودة بايدن

وفي 31 مايو، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن بنود مسودة اتفاق جديد لتسوية سلمية في غزة، تتكون من ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مدتها ستة أسابيع تتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأوضح بايدن أن المرحلة الثانية من الاتفاق تتضمن تحرير "جميع من بقي على قيد الحياة من الرهائن بمن فيهم الرجال العسكريون"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار"، أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعادة إعمار قطاع غزة، وتسليم رفات جميع الرهائن القتلى إلى عائلاتهم.