مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
من قطاع غزة المدمر - رويترز
من قطاع غزة المدمر - رويترز

مكتب نتنياهو عن هدنة غزة: بحث القضايا الرئيسية سيستمر بالأيام المقبلة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

عاد رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، ديفيد بارنيا، إلى إسرائيل بعد اجتماع جرى في روما لحل الوضع في قطاع غزة، وفقا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

بعد انسحاب بايدن.. ما مصير اتفاق الهدنة وما خطط نتنياهو بملف غزة؟ مصر خاص بعد انسحاب بايدن.. ما مصير اتفاق الهدنة وما خطط نتنياهو بملف غزة؟

وقال البيان: "عاد رئيس الموساد ديفيد بارنيا، من اجتماع (جرى) مع وسطاء في روما"، تمت به مناقشة "وثيقة تحتوي تفسيرات مرسلة من إسرائيل تتعلق بالاتفاق المقترح (هدنة)".

كما أضاف البيان أن "المفاوضات حول القضايا الرئيسية ستستمر في الأيام المقبلة".

اجتماع رباعي

في وقت سابق، وصل رئيس جهاز "الموساد" ديفيد بارنيا، إلى روما للمشاركة في اجتماع رباعي مع رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز الاستخبارات المصرية عباس كامل، بشأن التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، حسب ما ذكر مستشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي دميتري غندلمان.

مسودة بايدن

وفي 31 مايو، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن بنود مسودة اتفاق جديد لتسوية سلمية في غزة، تتكون من ثلاث مراحل: المرحلة الأولى مدتها ستة أسابيع تتضمن وقفاً كاملاً لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة، وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

من قطاع غزة المدمر (أ ف ب)
من قطاع غزة المدمر (أ ف ب)

وأوضح بايدن أن المرحلة الثانية من الاتفاق تتضمن تحرير "جميع من بقي على قيد الحياة من الرهائن بمن فيهم الرجال العسكريون"، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة و"وقف دائم لإطلاق النار"، أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعادة إعمار قطاع غزة، وتسليم رفات جميع الرهائن القتلى إلى عائلاتهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العربية ترصد معاناة 9 ملايين نازح سوداني العربية ترصد معاناة 9 ملايين نازح سوداني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط