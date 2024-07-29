حادث طعن شمال غربي إنجلترا.. إصابة 8 واعتقال رجل

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هز حادث طعن شمال غربي إنجلترا، الاثنين، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص على الأقل، بعضهم أطفال، وفق خدمات الطوارئ.
وقالت شرطة ميرسيسايد إنها اعتقلت رجلاً وصادرت سكيناً.
كما أضافت أنه تم استدعاء الضباط عند الظهر تقريباً إلى عنوان في ساوثبورت قرب ليفربول.
وفي حين أشارت إلى وقوع "حادث كبير"، غير أنها أوضحت أنه لا يوجد تهديد أوسع نطاقاً للجمهور وطلبت من الناس تجنب المنطقة، حسب أسوشييتد برس.
من جهتها أفادت خدمة الإسعاف في الشمال الغربي أن المسعفين عالجوا 8 أشخاص أصيبوا بطعنات.
وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المحلية.
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