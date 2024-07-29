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(تعبيرية من آيستوك)

خروج قطار ركاب عن القضبان في روسيا.. وإصابة العشرات

دبي - العربية.نت
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خرج قطار ركاب عن مساره في منطقة فولغوغراد بجنوب روسيا، الاثنين، فيما وصلت طواقم الطوارئ إلى مكان الحادث.

ووفق وكالة "إنترفاكس"، فإن ما قد يصل إلى 100 شخص أصيبوا بعد خروج 8 عربات من قطار عن القضبان.

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في حين أفادت وكالة "تاس" أن أكثر من 20 راكباً أصيبوا بعد اصطدام قطار بشاحنة في فولغوغراد.

وقال أحد رجال الأمن: "في الوقت الحالي سجلنا أكثر من 20 إصابة نتيجة اصطدام القطار بالشاحنة".

وحسب "تاس"، خرجت 8 عربات من قطار "قازان- أدلر" عن مسارها في منطقة فولغوغراد بسبب حادث مروري، انقلب بعضها، ما استدعى نزول الركاب.

فيما أكدت أن جميع هيئات الطوارئ تعمل في موقع الحادث، حيث يجري علاج الضحايا ونقلهم إلى المستشفيات أيضاً.

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