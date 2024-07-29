خشية هجوم إسرائيلي.. شركات طيران تعلق رحلاتها إلى بيروت

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وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي بعد هجوم مجدل شمس، قالت مجموعة لوفتهانزا، في بيان اليوم الاثنين، إنها علقت رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 30 يوليو/تموز بسبب الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

وأضافت الشركة أن الرحلات الجوية التابعة للمجموعة، وهي الخطوط الجوية الدولية السويسرية ويورو وينغز ولوفتهانزا جرى تعليقها "كإجراء احترازي".

ومن جانبها، قالت الخطوط الجوية الدولية السويسرية، التابعة لمجموعة لوفتهانزا، اليوم الاثنين، إنها ستعلق رحلاتها من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى الخامس من أغسطس آب بسبب الوضع في الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز إن القرار يؤثر على رحلتين من وإلى زيوريخ في 30 يوليو /تموز والثاني من أغسطس/ آب.

وقالت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) اليوم الاثنين، إنه بالنظر للوضع الأمني في هذه الوجهة، فإنها ستعلق الرحلات بين مطار باريس-شارل ديغول وبيروت يومي 29 و30 يوليو.



وأشارت إلى أنها "تراقب الوضع في لبنان لحظة بلحظة".

وقبل ذلك، ألغت شركة "طيران صن إكسبرس" التركية للرحلات منخفضة التكاليف، وشركة "إيه جيت" التابعة للخطوط الجوية التركية، وشركة "طيران إيجه" اليونانية و"الخطوط الجوية الإثيوبية"، وشركة طيران الشرق الأوسط رحلات كان من المقرر وصولها إلى بيروت اليوم الاثنين.

وأدى هجوم صاروخي أسقط 12 قتيلا في مجدل شمس بهضبة الجولان السوري التي تحتلها إسرائيل يوم السبت إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وقام أعضاء مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر في اجتماعهم بتفويض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتحديد "نوع" و"توقيت" الرد الإسرائيلي على هجوم حزب الله.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد في وقت سابق اليوم، أن الهجوم الصاروخي لحزب الله على مجدل شمس، يستحق الرد.