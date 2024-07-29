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مسيرة أوكرانية (أرشيفية - فرانس برس)

مسيرات أوكرانية تدمر محطة كهرباء في روسيا

دبي - العربية.نت
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أعلن مسؤول روسي، فجر الاثنين، عن تدمير محطة كهرباء بمنطقة أوريول جنوب غرب البلاد في هجوم بمسيرة أوكرانية.

وقال حاكم منطقة أوريول في جنوب غرب روسيا، إن هجوما نفذته أوكرانيا بطائرات مسيرة ألحق أضرارا بمحطة للكهرباء في أوريول.

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كما أضاف الحاكم أندريه كليتشكوف على تطبيق تليغرام "لم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح"، مشيراً إلى تدمير طائرتين مسيرتين.

ولم يتضح بعد عدد الطائرات المسيرة التي نفذت الهجوم على محطة الكهرباء.

السيطرة على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا

ميدانياً، أعلنت روسيا أنها سيطرت على بلدتين جديدتين شرقي أوكرانيا الأحد، لتواصل بذلك تقدمها البطيء على الجبهة في مواجهة جيش أوكراني تتفوق عليه بالعديد والعتاد.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي بالسيطرة على بلدتي بروغريس ويفغينيفكا الواقعتين في المنطقة الشرقية من دونيتسك، حيث تدور غالبية المعارك.

كما أضافت أن "وحدات من مجموعة القوات المركزية حررت بلدتي بروغريس ويفغينيفكا خلال عمليات نشطة".

من جانبه، أقرّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته المصوّرة اليومية مساء الأحد بأنّ قواته ترزح تحت ضغوط في المنطقة.

وتحدّث عن صعوبات كبرى في محاور دونيتسك، وقال إن العدد الأكبر من الهجمات الروسية في هذه الأسابيع يقع في محور بوكروفسك، لافتا إلى أن "هجمات العدو الأكثر كثافة تتركز هناك تحديدا".

وأضاف "كل من يوقف هذه الضربات الروسية ويدمر هذه القدرات الهجومية الروسية إنما يؤدي واحدة من أهم المهمات في هذه الحرب".

والسبت، أعلن الجيش الروسي السيطرة على قرية لوزوفاتسكي الواقعة في المنطقة نفسها.

وبدأت روسيا تكتسب مزيدا من المساحات منذ فشل الهجوم الأوكراني المضادّ الكبير في صيف 2023 وسقوط أفدييفكا في شباط/فبراير.

وتواجه القوات الروسية جيشاً أوكرانياً يفتقر إلى الأسلحة والذخيرة مع تراجع المساعدات الغربية ويعاني صعوبات في التجنيد.

وتدمّر روسيا الدفاعات الأوكرانية بالقنابل الجوية الموجهة، وهي سلاح مدمر يُطلق من الطائرات ومن الصعب مواجهته.

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