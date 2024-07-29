وزير خارجية إسرائيل لحلف الأطلسي: "اطردوا تركيا من الناتو"

دقيقتان للقراءة

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، حلف شمال الأطلسي لطرد تركيا من عضويته في خطوة من المرجح أن تزيد من التوتر بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية "في ضوء تهديدات الرئيس التركي أردوغان بغزو إسرائيل وخطابه الخطير، أصدر وزير الخارجية يسرائيل كاتس تعليمات للدبلوماسيين بالتواصل بشكل عاجل مع جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي والدعوة للتنديد بتركيا والمطالبة بطردها من الحلف".

"تركيا قد تدخل إسرائيل"

أتى ذلك، رداً على قول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، إن تركيا قد تدخل إسرائيل كما دخلت في السابق ليبيا وناغورنو كاراباخ، لكنه لم يوضح نوع التدخل الذي يتحدث عنه.

جاءت تصريحات أردوغان، وهو معارض قوي للهجوم الإسرائيلي على غزة، خلال خطاب أشاد فيه بصناعة الدفاع في بلاده.

كما قال أردوغان في اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مدينة ريزا مسقط رأسه "يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من فعل هذه الأشياء السخيفة لفلسطين. تماما كما دخلنا ناغورنو كاراباخ وليبيا، قد نفعل شيئا مماثلا (معها)".

وأضاف في خطاب بثه التلفزيون "لا يوجد سبب يمنعنا من فعل ذلك... يجب أن نكون أقوياء حتى نتمكن من اتخاذ هذه الخطوات".

وكان أردوغان يشير على ما يبدو إلى الإجراءات التي اتخذتها تركيا في الماضي.

ففي عام 2020، أرسلت تركيا قوات من الجيش إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة.

ويحظى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، بدعم تركيا.

كما تنفي تركيا أن يكون لها أي دور مباشر في العمليات العسكرية لأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، لكنها قالت العام الماضي إنها تستخدم "كل الوسائل" ومنها التطوير والتدريب العسكري لدعم حليفتها الوثيقة.