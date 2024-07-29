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us himars راجمة صواريخ هيمارس الأميركية
us himars راجمة صواريخ هيمارس الأميركية (تعبيرية)

روسيا: تدمير راجمة صواريخ أميركية في خيرسون باستخدام "إسكندر إم"

العربية.نت، ووكالات
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في إطار الحرب المستمرة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير راجمة من طراز "إم 270 إيه 1" أميركية الصنع قرب منطقة نوفوترويتسكي بمقاطعة خيرسون، باستخدام منظومة "إسكندر إم" التكتيكية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الاثنين: "شنت منظومة صواريخ "إسكندر-إم" التكتيكية التابعة للقوات الروسية هجوماً على موقع راجمة صواريخ من طراز "إم 270 إيه 1" (أميركية الصنع) في منطقة نوفوترويتسكوي.

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ونتيجةً للضربة الصاروخية، تم تدمير الراجمة، وعربة مرافقة، و(تحييد) نحو 15 جندياً أوكرانياً".

وقبل ذلك، أعلنت الوزارة أن موسكو دمرت 39 مسيّرة أوكرانية خلال الليل.

وقالت الوزارة الروسية على تليغرام، إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 19 طائرة بدون طيار فوق منطقة كورسك ودمّرتها، وتسع فوق منطقة بيلغورود، وثلاث فوق منطقة فورونيغ، وخمس فوق منطقة بريانسك"، وكلها محاذية لأوكرانيا.

كما تم تحييد ثلاث مسيرات أخرى فوق منطقة لينينغراد قرب سان بطرسبورغ (شمال غرب)، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

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