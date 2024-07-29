"لبنان تبلغ بضربة عسكرية إسرائيلية".. مصدر رسمي يكشف

1 دقيقة للقراءة

في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله عقب هجوم هضبة الجولان، كشف مصدر رسمي لبناني أن لبنان تبلغ بضربة عسكرية إسرائيلية.

وقال في تصريحات لـ"العربية/الحدث" الاثنين إن لبنان طلب من الوسطاء أن تكون الضربة الإسرائيلية محدودة.

مادة اعلانية

كما أضاف أن لبنان طلب بعدم استهداف إسرائيل للعاصمة بيروت والمناطق المأهولة.

فيما شدد على أن الضربة الإسرائيلية لا يجب أن تتجاوز حدود قواعد الاشتباك منذ بدء المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.

"ردنا سيأتي وسيكون قاسياً"

وبوقت سابق الاثنين توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موقع الضربة الصاروخية في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، بأن "ردنا سيأتي وسيكون قاسياً".

وقال إن "إسرائيل لن تدع هذا يمر ولا يمكنها ذلك. ردنا سيأتي وسيكون قاسياً".

صاروخ إيراني الصنع

يشار إلى أن إسرائيل اتهمت حزب الله بالمسؤولية عن الضربة الصاروخية على بلدة مجدل شمس في الجولان، السبت، متعهدة بالرد السريع.

ولفتت إلى أن صاروخاً سقط على ملعب كرة قدم في مجدل شمس التي تقطنها غالبية درزية، ما أدى إلى مقتل 12 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاماً، وإصابة العشرات.

كما كشف الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً إيراني الصنع يحمل رأساً حربياً يزن 50 كلغ، أطلقه حزب الله على مجدل شمس.

غير أن حزب الله نفى المسؤولية عن الهجوم.