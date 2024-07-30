الحكومة الأردنية عن "متفجرات ماركا": هناك عبث بالأمن الوطني

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قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الثلاثاء، إن قضية ماركا الجنوبية احتُويت بشكل كامل وجرى الوصول إلى أطرافها كافة.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية أعلنت منتصف الشهر الماضي، أنها تعاملت مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية في العاصمة عمان، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية.

وأضافت الأجهزة الأمنية أن "التحقيقات الأولية تشير إلى قيام عدد من الأشخاص بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في المنطقة".

وكانت مديرية الأمن العام أعلنت في يونيو 2024 عن تعامل الأجهزة الأمنية مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية، موضحة أن التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية.

عبث بالأمن الوطني

وزير الداخلية مازن الفراية قال خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرّ وزارة الاتصال الحكومي أن أطراف القضية يخضعون للتحقيق.

وقال الفراية إن الأجهزة الأمنية أصدرت بيانا واضحا، وأشارت إلى أنه كان هناك عبث بالأمن الوطني بهذه القضية.

وشدّد على القضية تم حصرها وضبطها واحتواؤها من الأجهزة الأمنية، مضيفا أنه يمكن في اللحظة المناسبة أن تطلع الأجهزة الأمنية على تفاصيل القضية.