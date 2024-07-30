الحكومة الأردنية عن "متفجرات ماركا": هناك عبث بالأمن الوطني
مديرية الأمن العام أعلنت في يونيو 2024 عن تعامل الأجهزة الأمنية مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الثلاثاء، إن قضية ماركا الجنوبية احتُويت بشكل كامل وجرى الوصول إلى أطرافها كافة.
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية أعلنت منتصف الشهر الماضي، أنها تعاملت مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية في العاصمة عمان، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية.
وأضافت الأجهزة الأمنية أن "التحقيقات الأولية تشير إلى قيام عدد من الأشخاص بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في المنطقة".
وكانت مديرية الأمن العام أعلنت في يونيو 2024 عن تعامل الأجهزة الأمنية مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية، موضحة أن التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية.
عبث بالأمن الوطني
وزير الداخلية مازن الفراية قال خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرّ وزارة الاتصال الحكومي أن أطراف القضية يخضعون للتحقيق.
وقال الفراية إن الأجهزة الأمنية أصدرت بيانا واضحا، وأشارت إلى أنه كان هناك عبث بالأمن الوطني بهذه القضية.
وشدّد على القضية تم حصرها وضبطها واحتواؤها من الأجهزة الأمنية، مضيفا أنه يمكن في اللحظة المناسبة أن تطلع الأجهزة الأمنية على تفاصيل القضية.
-
نائب ترامب يصف دخول هاريس سباق الرئاسة بأنه "ضربة مباغتة"
صحيفة "واشنطن بوست" حصلت على تسجيل صوتي يقول فيه جي دي فانس لمانحين إن "هاريس لا ...
أميركا
-
فيديو من دقيقة بعنوان "شجاعة".. هاريس تطلق حملة إعلانية بـ 50 مليون دولار
تجاوزت تكلفة الإعلانات المدفوعة التي أعلنت عنها حملة هاريس مبلغ 10 ملايين دولار ...
أميركا
-
حكومة السودان تقبل المشاركة بمحادثات سلام بجنيف برعاية أميركا
وزارة الخارجية السودانية شددت على أن "منبر جدة وما تم فيه من اتفاق هو الأساس لأي ...
السودان