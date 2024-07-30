غارة على ضاحية بيروت الجنوبية تستهدف قيادياً بحزب الله

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دوى انفجار قوي، مساء اليوم الثلاثاء، في ضاحية بيروت الجنوبية، كما شوهدت سحابة من الدخان تتصاعد فوق المنطقة التي تعد معقل حزب الله.

مصادر #العربية: انفجار في منطقة حارة حريك بالضاحية الجنوبية لـ #بيروت.. ومعلومات أولية عن استهداف محيط مجلس شورى #حزب_الله#لبنان pic.twitter.com/VS5N7eD4al — العربية (@AlArabiya) July 30, 2024

واستهدفت إسرائيل بغارة مقر مجلس شورى حزب الله في حارة حريك بضاحية بيروت الجنوبية، وتحديدا القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر.

وسقط في الهجوم الإسرائيلي أكثر من 60 جريحا موزعين على 3 مستشفيات: بهمن والرسول الأعظم والساحل، وإصاباتهم بين متوسطة وطفيفة وسط مطالبات مستمرة بالتبرع بالدماء. ولا يزال مصير 3 أطفال مجهولا حتى الساعة.

وشكر المستشار العسكري لحسن نصر الله، مدير مشروع دقة الصواريخ في حزب الله، ويعد القائد العسكري الأول لحزب الله بالجنوب، وهو مدرج على قائمة العقوبات الأميركية، ويعمل في حزب الله منذ أكثر من 30 عاماً.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "القيادي المسؤول عن هجوم مجدل شمس" في الجولان السوري المحتل.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن "التقديرات تشير إلى نجاح الهجوم في ضاحية بيروت". من جهته ذكر إعلام حزب الله أن الهجوم على ضاحية بيروت فشل في اغتيال القيادي البارز بالحزب. وتشير معلومات أولية إلى سقوط قتيلين في الهجوم.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن "الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية انتهى"، بينما أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" رفع درجة الاستعداد بالجبهة الشمالية عقب استهداف الضاحية الجنوبية ببيروت.

هذا وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "اندلاع الحرب مع حزب الله يعتمد على رده"، مضيفاً: "إذا استوعب حزب الله ردنا القاسي سينتهي الأمر عند هذا الحد".

وعاشت العاصمة اللبنانية حالة من التوتر منذ أيام ترقبا لرد إسرائيلي متوقع على هجوم استهدف هضبة الجولان المحتلة وتسبب في مقتل 12 طفلا وفتى. وحمّلت إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله المسؤولية عن الهجوم، وهو ما نفاه الحزب.

ميقاتي: عمل إجرامي

ودان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي السافر على منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أدى إلى سقوط العشرات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح.

وقال: "لم تشبع آلة القتل الإسرائيلية عن استهداف المناطق اللبنانية في الجنوب والبقاع وصولا إلى عمق العاصمة بيروت، وعلى بعد أمتار من أحد أكبر المستشفيات في لبنان. وهذا العمل الإجرامي الذي حصل الليلة هو حلقة في سلسلة العمليات العدوانية التي تحصد المدنيين في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر نضعه برسم المجتمع الدولي الذي عليه تحمّل مسؤولياته والضغط بكل قوة لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها وتهديداتها وتطبيق القرارات الدولية".

وأضاف: "سنحتفظ بحقنا الكامل بالقيام بكل الإجراءات التي تساهم بردع العدوان الإسرائيلي، وقد دعوت مجلس الوزراء إلى الانعقاد غدا، وأدعو جميع الوزراء للمشاركة".