حريق في مستودع نفط في كورسك الروسية بعد استهداف أوكراني

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قال الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء إنه استهدف مستودعاً للنفط في منطقة كورسك الروسية الليلة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان على فيسبوك: "تشير معلومات المخابرات إلى اندلاع حريق في المنشأة التابعة للعدو جراء الهجوم".

السيطرة على قرية في دونيتسك

يأتي هذا بينما قالت القوات الروسية اليوم الثلاثاء إنها سيطرت على قرية جديدة في إطار هجومها في منطقة دونيتسك في الشرق الأوكراني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية "تحرير" قرية بيفديني الواقعة في ضواحي بلدة توريتسك التي تتقدّم باتّجاهها القوات الروسية في الأشهر الأخيرة.

هذه القرية كان يقطنها نحو 1400 شخص قبل اندلاع الحرب في العام 2022، وفقا لتقديرات الحكومة الأوكرانية.

وتقول موسكو إنها سيطرت على عدد من القرى في منطقة دونيتسك في الأسابيع الأخيرة، لكنها تقتصر بغالبيتها على بضعة شوارع.

وأعلنت روسيا ضم منطقة دونيتسك مع ثلاث مناطق أخرى في شرق أوكرانيا وجنوبها في العام 2022، إلا أنها لا تسيطر عليها بالكامل.

وتتقّدم القوات الروسية باتّجاه بلدة توريتسك التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الهجوم الأخير نحو 30 ألف نسمة.

وبيفديني التي أشارت إليها روسيا بتسميتها السابقة: لينينسكي، تقع على بعد نحو ستة كيلومترات إلى جنوب شرق توريتسك.

تزويد أوكرانيا بأسلحة لمقاتلات الـ"إف-16"

يأتي هذا بينما وافقت الولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بأسلحة لعشرات المقاتلات من طراز "إف-16"، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادرها.

ووفقاً للصحيفة، وافقت الولايات المتحدة على تسليح عشرات مقاتلات "إف-16" "بصواريخ أميركية الصنع، وأسلحة حديثة أخرى"، إضافةً لتجهيز هذه المقاتلات بصواريخ "جو - جو".

كما تخطط واشنطن لتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للرادار من طراز "هارم"، إضافةً لصواريخ جو-جو من طراز "إيه آي إم-120-إس-8 أمرام"، وطراز "إيه آي إم-9 إكس".

وأوضحت الصحيفة أن مواعيد التسليم غير معروفة حتى الآن. وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أكد مراراً أن نقل أسلحة جديدة إلى أوكرانيا لن يغير الوضع على الجبهة، لكنه سيطيل الصراع فقط.