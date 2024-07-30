حزب الله يرفض دعوات الوسطاء لعدم الرد على هجوم إسرائيلي مرتقب

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قال مسؤول في حزب الله اليوم الثلاثاء إن الحزب رفض دعوات مبعوثين دوليين لتجنب الرد على هجوم إسرائيلي مرتقب عقب ضربة صاروخية مميتة في هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

وأضاف المسؤول، في تصريحات مكتوبة للصحفيين، أن حزب الله الذي نفى تورطه في ضربة يوم السبت أبلغ الوسطاء أنه سيرد على أي هجوم إسرائيلي. ولم يذكر المسؤول بالاسم الدول التي يمثلها الوسطاء.

وتستهدف حملة دبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة الحد من رد إسرائيل على هجوم هضبة الجولان الذي تسبب في مقتل 12 طفلاً وفتى. وحمّلت إسرائيل والولايات المتحدة حزب الله المدعوم من إيران مسؤولية الضربة، وتوعدت إسرائيل برد قوي.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على الحملة لوكالة "رويترز" إن دبلوماسيين حثوا إسرائيل على عدم استهداف العاصمة اللبنانية بيروت والضاحية الجنوبية وهي معقل حزب الله أو البنية التحتية الرئيسية. ويأملون في تجنب انتقام قوي من حزب الله في حالة إبقاء رد إسرائيل محدوداً.

وقال مسؤول حزب الله: "يثير المبعوثون الدوليون معنا بشكل غير مباشر فكرة أنه لا ينبغي لنا الرد على العدوان المتوقع بحجة ضرورة تجنب التصعيد والانزلاق نحو حرب شاملة".

وأضاف المسؤول أن حزب الله "أبلغهم رفضنا الصريح لهذا الطلب" وأنه سيرد.

وأردف قائلاً إن حزب الله يأخذ تهديدات إسرائيل بجدية ويستعد، لكنه لا يتوقع اجتياحاً برياً.

وقال حزب الله أيضاً إن الوسطاء أبلغوه بالجهود الدبلوماسية لحث إسرائيل على إبعاد المدنيين والمنشآت المدنية عن أي عملية. وقال المسؤول "هذا شيء جيد، لكننا لا نثق في عدونا".