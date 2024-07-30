طالبان تتبرأ من البعثات الدبلوماسية الأفغانية في أوروبا

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تبرأت حركة طالبان من عدة بعثات دبلوماسية أفغانية في الخارج، وقالت إنها لن تحترم جوازات السفر والتأشيرات وغيرها من الوثائق الصادرة عن دبلوماسيين مرتبطين بالإدارة الأفغانية السابقة، المدعومة من الغرب.

وهذه أحدث محاولة من جانب طالبان لبسط نفوذها على البعثات الدبلوماسية الأفغانية.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية التابعة لطالبان، في بيان نشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الوثائق الصادرة عن بعثات أفغانستان في لندن وبرلين وبلجيكا وبون وسويسرا والنمسا وفرنسا وإيطاليا واليونان وبولندا وأستراليا والسويد وكندا والنرويج "لم تعد صالحة".

وأضافت: "الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية عن تلك الوثائق". وتشمل هذه الوثائق جوازات السفر، والتأشيرات، والاعتمادات الدبلوماسية.

وذكرت الوزارة أن الأشخاص المقيمين في تلك البلدان سيحتاجون للتوجه إلى السفارات والقنصليات التي تسيطر عليها حكومة طالبان بدلاً من ذلك.

وقالت: "بإمكان جميع المواطنين الأفغان الذين يعيشون في الخارج والأجانب زيارة البعثات السياسية والقنصلية التابعة لحكومة إمارة أفغانستان الإسلامية في دول أخرى، بخلاف البعثات المذكورة أعلاه، للحصول على الخدمات القنصلية".

وأعلنت طالبان في مارس عام 2023 محاولتها السيطرة على المزيد من السفارات في الخارج. وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن الإدارة الحالية أرسلت دبلوماسيين إلى حوالي 14 دولة.

يذكر أن بعض الدول تحتفظ ببعثات دبلوماسية نشطة في أفغانستان، من بينها باكستان والصين.