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A notice with emergency numbers is seen at the entrance of the Afghan embassy in New Delhi, India, Friday, Nov. 24, 2023, on the day the embassy announced its permanently closure due to challenges from the Indian government and a lack of diplomatic support. In a press release, it said the decision follows the embassy's earlier move to cease operations starting Oct. 1 due to the absence of a recognized government in Kabul. The Embassy in India was run by staff appointed by the previous government of ousted Afghan President Ashraf Ghani, with permission from Indian authorities. (AP Photo/Dinesh Joshi)
سفارة أفغانية في الخارج (تعبيرية)
أفغانستان وطالبان

طالبان تتبرأ من البعثات الدبلوماسية الأفغانية في أوروبا

وزارة الخارجية الأفغانية التابعة لطالبان قالت إن الوثائق الصادرة عن بعثات أفغانستان في لندن وبرلين وبلجيكا وبون وسويسرا والنمسا وفرنسا وإيطاليا واليونان وبولندا وأستراليا والسويد وكندا والنرويج "لم تعد صالحة"

العربية.نت – وكالات
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تبرأت حركة طالبان من عدة بعثات دبلوماسية أفغانية في الخارج، وقالت إنها لن تحترم جوازات السفر والتأشيرات وغيرها من الوثائق الصادرة عن دبلوماسيين مرتبطين بالإدارة الأفغانية السابقة، المدعومة من الغرب.

وهذه أحدث محاولة من جانب طالبان لبسط نفوذها على البعثات الدبلوماسية الأفغانية.

وقالت وزارة الخارجية الأفغانية التابعة لطالبان، في بيان نشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الوثائق الصادرة عن بعثات أفغانستان في لندن وبرلين وبلجيكا وبون وسويسرا والنمسا وفرنسا وإيطاليا واليونان وبولندا وأستراليا والسويد وكندا والنرويج "لم تعد صالحة".

وأضافت: "الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية عن تلك الوثائق". وتشمل هذه الوثائق جوازات السفر، والتأشيرات، والاعتمادات الدبلوماسية.

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وذكرت الوزارة أن الأشخاص المقيمين في تلك البلدان سيحتاجون للتوجه إلى السفارات والقنصليات التي تسيطر عليها حكومة طالبان بدلاً من ذلك.

وقالت: "بإمكان جميع المواطنين الأفغان الذين يعيشون في الخارج والأجانب زيارة البعثات السياسية والقنصلية التابعة لحكومة إمارة أفغانستان الإسلامية في دول أخرى، بخلاف البعثات المذكورة أعلاه، للحصول على الخدمات القنصلية".

وأعلنت طالبان في مارس عام 2023 محاولتها السيطرة على المزيد من السفارات في الخارج. وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم طالبان، إن الإدارة الحالية أرسلت دبلوماسيين إلى حوالي 14 دولة.

يذكر أن بعض الدول تحتفظ ببعثات دبلوماسية نشطة في أفغانستان، من بينها باكستان والصين.

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