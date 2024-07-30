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تسببت الانهيارات الأرضية في محاصرة مئات الأشخاص (أرشيفية - رويترز)
كوارث طبيعية

الهند: ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الأرضية بإقليم كيرلا إلى 36

العربية.نت - وكالات
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أفادت وسائل إعلام هندية بوفاة 36 شخصاً على الأقل بعد عدة انهيارات أرضية في منطقة جبلية بولاية كيرالا في جنوب الهند، اليوم الثلاثاء، فيما تعرقل الأمطار الغزيرة وضعف الاتصال بالإنترنت جهود الإنقاذ.

وقالت الوزيرة جورج: "إلى الآن، وصلت 24 جثة إلى مستشفيات مختلفة، وكثيرون أصيبوا بجروح".

وأضافت أن السلطات الإقليمية والمركزية أطلقت عمليات بحث وإنقاذ ضخمة، مشيرة إلى أن أفرادًا من البحرية الهندية يتجهون إلى مواقع الانهيارات الأرضية للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

ورجح تقرير لـ"إنديان إكسبريس" أن يكون المئات محاصرين، وأن يكون ما يصل إلى 19 شخصاً بينهم طفل لقوا حتفهم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية المياه تتدفق عبر الصخور والأشجار المتساقطة وانهيار العديد من المنازل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول أمطار عارمة في الولاية اليوم، وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء.

وقال مكتب رئيس وزراء ولاية كيرالا في بيان إن جهود الإغاثة مستمرة مع إرسال طائرتي هليكوبتر تابعتين للقوات الجوية الهندية.

بدوره، قال محسن شاهدي، وهو مسؤول كبير في الفريق الوطني للاستجابة للكوارث، إن جهود الإنقاذ تعطلت بسبب انقطاع الاتصال بالإنترنت في المنطقة.

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