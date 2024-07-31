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البرهان أثناء تواجده بالموقع المستهدف
السودان

البرهان ينجو من محاولة اغتيال بهجوم مسيرة شرقي السودان

العربية.نت
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نجا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان من هجوم طائرة مسيرة استهدف قاعدة بشرق السودان أثناء زيارة معهد المشاة بولاية البحر الأحمر.

وأفادت مصادر "العربية" بأن البرهان نجا من محاولة اغتيال بواسطة طائرة مسيرة استهدفته صباح اليوم الأربعاء شرقي السودان.

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وأكدت مصادر أن البرهان بخير. ويرفض مغادرة المكان، وهناك إصابات في صفوف مرافقيه.

وكان البرهان يشهد في استاد معهد المشاة بجبيت بولاية البحر الأحمر، تخريج الدفعات 68 كلية حربية، والدفعات 20 و23 من التأهيلية والكلية جوية والأكاديمية البحرية.

وقد أصدر الجيش السوداني بيانا قال فيه إن الدفاعات الجوية تصدّت اليوم لمسيّرتين معاديتين استهدفتا موقع الاحتفال، وأضاف البيان أن الهجوم تسبب في مقتل 5 وإصابة آخرين.

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