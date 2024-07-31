الخارجية الأميركية: رفع إرشادات السفر للبنان إلى المستوى الرابع أو عدم السفر

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حثت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، مواطنيها على عدم السفر إلى لبنان، مشيرة إلى تصاعد التوتر بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية.

ورفعت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرها بشأن السفر إلى لبنان إلى المستوى الرابع، والذي ينص على "عدم السفر".

وفي آخر التطورات نعى حزب الله الأربعاء القيادي الكبير بالحزب فؤاد شكر، غداة مقتله بغارة إسرائيلية استهدفت مساء الثلاثاء مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد ساعات من إعلان حماس اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية في طهران، ما زاد المخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.

وقال حزب الله في بيان "نزفه شهيداً كبيراً على طريق القدس"، واصفاً إياه بأنه "رمز من رموز (المقاومة) الكبار من صانعي انتصاراتها وقوتها واقتدارها ومن قادة ميادينها الذين ما تركوا الجهاد حتى النَّفسِ الأخير".

وبحسب البيان، فإن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله سوف يتحدث الخميس في مسيرة تشييع شكر ليعبّر عن "موقفنا السياسي من هذا الاعتداء الآثِم والجريمة الكبرى".

وكان مصدر مقرب من حزب الله قال في وقت سابق مفضّلاً عدم الكشف عن هويته إنه تمّ "العثور على جثة" فؤاد شكر "تحت ركام المبنى المستهدف"، مؤكّداً مقتله في الغارة مساء الثلاثاء.

وكان الجيش الاسرائيلي أعلن في بيان ليل الثلاثاء القضاء على شكر، واصفا إياه بأنه "القيادي العسكري الأبرز في منظّمة حزب الله الإرهابيّة ومسؤول الشؤون الاستراتيجيّة فيها"، ووصفه بأنه "اليد اليمنى" للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وأسفرت الغارة في الضاحية الجنوبية لبيروت، التي استهدفت شقة في الطابق الثامن من مبنى سكني، ما أدى الى تدميرها وانهيار أجزاء من المبنى، أيضاً عن مقتل خمسة مدنيين، هم ثلاث نساء وطفل وطفلة، وفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة اللبنانية الأربعاء.

وبعد الغارة في الضاحية بساعات، أعلنت حركة حماس مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مع أحد حراسه الشخصيين في غارة إسرائيلية في طهران.

وعزز هذان الاستهدافان المخاوف من توسّع رقعة الحرب المتواصلة منذ عشرة أشهر بين حماس وإسرائيل، إلى لبنان والمنطقة.

وتولى شكر وهو غير معروف إعلاميًا مهام "قيادة العمليات العسكرية في جنوب لبنان" ضد إسرائيل منذ بدء التصعيد بين الطرفين على وقع الحرب في غزة قبل عشرة أشهر، بحسب ما قال مصدر قريب من حزب الله لفرانس برس الثلاثاء.

وفي بيان عبر الفيديو الثلاثاء، وصف المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري شكر بأنه "القائد المسؤول عن مجزرة مجدل شمس التي راح ضحيّتها 12 فتى بعد أن أطلق حزب الله صاروخًا إيرانيًّا من طراز فلق-1 مباشرةً على ملعب لكرة القدم في شمال إسرائيل مساء السبت".

وتوعدت إسرائيل برد قاس على حزب الله الذي نفى "أي علاقة" له بإطلاق الصاروخ.