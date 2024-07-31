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آخر ظهور لإسماعيل بزشكيان في البرلمان الإيراني
آخر ظهور لإسماعيل هنية أثناء حفل تنصيب الرئيس بزشكيان بالبرلمان الإيراني في طهران
الشرق الأوسط

آخر ظهور لإسماعيل هنية أثناء حفل تنصيب بزشكيان في طهران

أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالبرلمان الإيراني في طهران

العربية.نت
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أظهرت صورة الظهور الأخير لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالبرلمان الإيراني في طهران. الصورة تم التقاطها، الثلاثاء، أثناء تواجد هنية في طهران، وذلك قبل الإعلان عن اغتياله اليوم الأربعاء بالعاصمة الإيرانية.

وقد أعلنت حركة حماس، الأربعاء، اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج، مؤكدة أن اغتيال هنية تصعيد خطير.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني، تأكيد نبأ اغتيال إسماعيل هنية في طهران. وقال الحرس الثوري الإيراني: "ندرس أبعاد حادثة اغتيال إسماعيل هنية في طهران، وسنعلن نتائج التحقيق لاحقا".

إسماعيل هنية أثناء حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان
من 2
  • إسماعيل هنية أثناء حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان
  • الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وإسماعيل هنية
(2 صور)
إسماعيل هنية أثناء حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان
إسماعيل هنية أثناء حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وإسماعيل هنية
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وإسماعيل هنية

وكانت مصادر "العربية" و"الحدث" أكدت، الأربعاء، اغتيال إسماعيل هنية في إيران. وأفادت المصادر بأن مقتل هنية نتج عن استهداف مقر إقامته في طهران. كما أكدت مصادرنا أن اغتيال إسماعيل هنية تم الساعة 2 فجرا بتوقيت طهران بصاروخ مباشر موجه نحو جسده.

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