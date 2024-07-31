بعد اغتيال هنية.. مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة

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يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بعد ظهر الأربعاء (بتوقيت نيويورك) بناء على طلب إيران بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران، حسبما أعلنت الرئاسة الروسية للمجلس.

وقال متحدث باسم رئاسة المجلس إن طلب إيران لعقد الجلسة حظي بتأييد روسيا والجزائر والصين، وستعقد الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش.

في رسالة وجهها سفير إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني إلى المجلس، دانت طهران "بأشد العبارات" ما وصفته بـ"عدوان" إسرائيل "المتمثل في اغتيال هنية".

ودعت إيران المجلس إلى أن "يدين بوضوح وبحزم الأعمال العدوانية والهجمات الإرهابية للنظام الإسرائيلي ضد سيادة إيران وسلامتها الإقليمية، وكذلك الأعمال العدوانية الأخيرة ضد سيادة لبنان وسوريا وسلامتهما الإقليمية"، حسب تعبيرها.

كما دعت إلى "اتخاذ خطوات فورية لضمان المحاسبة على هذه الانتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك إمكان فرض عقوبات وإجراءات أخرى لمنع وقوع هجمات أخرى".

واغتيل إسماعيل هنية الأربعاء في طهران في غارة حمّلت حماس وإيران المسؤولية عنها لإسرائيل، ووعدتا بالثأر لمقتله، ما أثار مخاوف من توسع النزاع في المنطقة في خضم الحرب في غزة.

في سياق متصل، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء أن الضربتين في بيروت (حيث قتل قيادي كبير في حزب الله) وطهران، "تشكلان تصعيداً خطيراً"، بحسب المتحدث باسمه.

وقال ستيفان دوجاريك للصحافيين "يعتبر الأمين العام أن الهجمات التي رأيناها في جنوب بيروت وطهران تشكل تصعيداً خطيراً في وقت ينبغي أن تفضي كل الجهود إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، مع زيادة كبيرة في المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة وعودة الهدوء إلى لبنان وعلى الخط الأزرق" بين لبنان وإسرائيل.