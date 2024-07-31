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Ismail Haniyeh, the Doha-based political bureau chief of the Palestinian group Hamas, speaks to the press after a meeting with the Iranian foreign minister in Tehran on March 26, 2024. (AFP)
إسماعيل هنية
الشرق الأوسط

حماس تؤكد.. هنية قُتل بغارة إسرائيلية في العاصمة الإيرانية

عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق يؤكد أن اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة عمل جبان لن يمر سدى

العربية.نت، وكالات
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قالت حركة حماس في بيان، اليوم الأربعاء، إن قائدها إسماعيل هنية قُتل في العاصمة الإيرانية طهران.

ونعت الحركة هنية في بيان، وقالت إنه قُتل في "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن زعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية قتل في طهران مع أحد حراسه الشخصيين.

اغتيال إسماعيل هنية في طهران.. وحماس: تصعيد خطير العرب والعالم الشرق الأوسط اغتيال إسماعيل هنية في طهران.. وحماس: تصعيد خطير

وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني ونشره موقعه الإلكتروني أن "مقر إقامة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تعرض للقصف في طهران، ونتيجة لذلك استشهد هو وأحد حراسه الشخصيين"، بحسب البيان.

وكان آخر ظهور لهنية في طهران أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، داخل البرلمان الإيراني.

وقد أكد عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، أن اغتيال هنية عمل جبان لن يمر سدى.

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