حماس تؤكد.. هنية قُتل بغارة إسرائيلية في العاصمة الإيرانية

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قالت حركة حماس في بيان، اليوم الأربعاء، إن قائدها إسماعيل هنية قُتل في العاصمة الإيرانية طهران.

ونعت الحركة هنية في بيان، وقالت إنه قُتل في "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن زعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية قتل في طهران مع أحد حراسه الشخصيين.

وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني ونشره موقعه الإلكتروني أن "مقر إقامة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تعرض للقصف في طهران، ونتيجة لذلك استشهد هو وأحد حراسه الشخصيين"، بحسب البيان.

وكان آخر ظهور لهنية في طهران أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، داخل البرلمان الإيراني.

وقد أكد عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، أن اغتيال هنية عمل جبان لن يمر سدى.