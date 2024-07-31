حماس تؤكد.. هنية قُتل بغارة إسرائيلية في العاصمة الإيرانية
عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق يؤكد أن اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة عمل جبان لن يمر سدى
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قالت حركة حماس في بيان، اليوم الأربعاء، إن قائدها إسماعيل هنية قُتل في العاصمة الإيرانية طهران.
ونعت الحركة هنية في بيان، وقالت إنه قُتل في "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران".
اغتيال #إسماعيل_هنية في #طهران— العربية (@AlArabiya) July 31, 2024
#العربية_عاجل pic.twitter.com/wcv5r55GzO
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، أن زعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية قتل في طهران مع أحد حراسه الشخصيين.
وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني ونشره موقعه الإلكتروني أن "مقر إقامة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تعرض للقصف في طهران، ونتيجة لذلك استشهد هو وأحد حراسه الشخصيين"، بحسب البيان.
وكان آخر ظهور لهنية في طهران أثناء حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، داخل البرلمان الإيراني.
وقد أكد عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، أن اغتيال هنية عمل جبان لن يمر سدى.
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