روسيا تجري تدريبات واسعة للقوات النووية "غير الاستراتيجية"

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نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء تسجيلاً مصوراً لما قالت إنها "المرحلة الثالثة" من تدريبات قواتها النووية غير الاستراتيجية.

وأجريت أول مرحلتين من التدريبات، التي شملت أسلحة نووية تكتيكية، في مايو ويونيو بالمنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا وبيلاروسيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن قوات المنطقتين العسكريتين الجنوبية والوسطى ستتدرب خلال المرحلة الثالثة على نقل وتحميل ذخيرة نووية تكتيكية تدريبية لمنظومة صواريخ "إسكندر"، والانتقال إلى المناطق المحددة لإجراء عمليات إطلاق إلكترونية.

📹🇷🇺Third stage of Russian non-strategic nuclear exercises begins



Units of the Southern Military District and the Central Military District will work out combat training tasks, on obtaining special training ammunition, for the Iskander-M complexes.



The exercise stage is aimed… pic.twitter.com/ZzYhjblvJJ — Sputnik (@SputnikInt) July 31, 2024

وأعلنت روسيا عن التدريبات في السادس من مايو الماضي، وقالت وزارة الدفاع في بيان إنها تأتي "رداً على تصريحات استفزازية وتهديدات من بعض المسؤولين الغربيين تخص الاتحاد الروسي".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا عن تدريبات تشمل أسلحة نووية تكتيكية على الرغم من إجراء قواتها النووية الاستراتيجية تدريبات بشكل منتظم.

وتتضمن الأسلحة النووية التكتيكية قنابل جوية ورؤوسا حربية لصواريخ قصيرة المدى، وذخائر مدفعية تستخدم في ساحات المعارك، وهي أقل قوة من الأسلحة الاستراتيجية التي تشمل رؤوسا حربية ضخمة تسلح الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والتي تستطيع محو مدن بأكملها.







من التدريبات العسكرية الروسية من التدريبات العسكرية الروسية من التدريبات العسكرية الروسية من التدريبات العسكرية الروسية

وأمس الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء مناورات عسكرية واسعة النطاق تشمل كل قطعاتها البحرية غير المشاركة في الهجوم على أوكرانيا.

وستشارك نحو 300 سفينة، بما فيها غواصات وأكثر من 20 ألف عنصر، في التدريبات التي تجرى في المحيطين الهادئ والمتجمّد الشمالي وفي بحري البلطيق وقزوين.

وفق الوزارة ستشمل المناورات "أكثر من 300 تمرين قتالي مع استخدام عملي لأسلحة قتالية".

وأوضحت الوزارة أن "الهدف الأساسي للتدريبات هو اختبار إجراءات القيادة العسكرية للبحرية على كل المستويات، وكذلك جاهزية طواقم السفن ووحدات الطيران البحري والقوات الساحلية البحرية".

وستشارك في المناورات وحدات أربع من الفرق البحرية الروسية الخمس، وستجري تمارين تدريبية في "مناطق العمليات" الخاصة بها.

والوحدات هي أساطيل الشمال والمحيط الهادئ وبحر البلطيق وبحر قزوين.

وأسطول البحر الأسود الروسي، الفرقة الخامسة، منخرط في الهجوم على أوكرانيا، وقد تكبّد خسائر فادحة في الحرب الدائرة منذ عامين ونيّف.

وتقول أوكرانيا إنها ألحقت أضراراً أو دمرت ثلث أسطول البحر الأسود الروسي، ويعد ذلك نجاحاً عسكرياً ملحوظاً لكييف في وقت تواجه قواتها صعوبات في الاحتفاظ بسيطرتها ميدانياً.

وتبين صور للأقمار الاصطناعية أن موسكو اضطرت إلى نقل معظم أسطولها في البحر الأسود من قاعدتها البحرية التاريخية في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، إلى نوفوروسيسك الأبعد لناحية الشرق والواقعة في البر الرئيسي الروسي.

وأعلنت الوزارة أيضاً مشاركة نحو 50 طائرة وأكثر من 200 وحدة من المعدات العسكرية والمتخصصة في المناورات التي تستمر "أياماً عدة".