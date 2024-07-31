روسيا تسيطر على 200 كلم مربع من أراضي أوكرانيا بشهر واحد

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سيطرت روسيا على نحو 200 كيلومتر مربع من الأراضي في شرق أوكرانيا خلال شهر يوليو، معظمها في منطقة دونيتسك، في زيادة لمكاسبها الميدانية مقارنةً بالشهر السابق، بحسب تحليل أجرته وكالة "فرانس برس" بناء على بيانات للمعهد الأميركي لدراسة الحرب.

غير أن هذا التقدّم يبقى أقلّ بمرتين من التقدم الذي حققته القوات الروسية في مايو الماضي حين سيطرت على 449 كيلومتراً مربعاً (بمقدار 14.5 كيلومتراً مربعاً يومياً) في بداية الهجوم الروسي الجديد الذي طال منطقة خاركيف وتوقف مذاك. وكان هذا التقدّم الأكبر شهرياً الذي تسجّله القوات الروسية منذ مارس 2022 بعدما اندلعت الحرب في أوكرانيا.

ومنذ بداية العام 2024، سيطرت القوات الروسية على ما مجموعه 1246 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في أوكرانيا، وهي مساحات أكبر من تلك التي سيطرت عليها طوال العام 2023 (584 كيلومتراً مربعاً).

غير أن ذلك يمثل 0.2% فقط من أراضي أوكرانيا التي سيطرت عليها روسيا في العام 2014 حين بدأ انفصاليون موالون لموسكو يحاربون في شرق أوكرانيا من أجل الاستقلال.

وفي التفاصيل، سيطرت القوات الروسية بين الأول من تموز و30 منه على 198 كيلومتراً مربعاً في أوكرانيا، بينها 155 كيلومتراً مربعاً في منطقة دونيتسك وحدها (شرق) حيث تتقدم القوات الروسية باتجاه مدن بوكروفسك وتوريتسك وتشاسيف يار لتتمكن لاحقاً من مهاجمة كراماتورسك وسلوفيانسك.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 وحتى 30 يوليو 2024، سيطرت روسيا على 65776 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأوكرانية.

وتُصبح بذلك 18% من الأراضي الأوكرانية تحت سيطرة القوات الروسية التي ضمت كذلك في العام 2014 شبه جزيرة القرم وتسيطر منذ ما قبل الحرب على مناطق في الشرق.

واستندت وكالة "فرانس برس" في أرقامها الى بيانات ينشرها يومياً المعهد الأميركي لدراسة الحرب الذي يعتمد على معلومات عامة ينشرها كلا المعسكرين بالإضافة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية.