عباس يدين عملية اغتيال هنية ويصفها بـ"العمل الجبان"

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ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، باغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، ووصفه بـ"العمل الجبان"، داعيا الفلسطينيين إلى الوحدة في مواجهة إسرائيل.

وجاء في بيان للرئاسة "أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس بشدة، اغتيال رئيس حركة حماس القائد الكبير إسماعيل هنية، واعتبره عملا جبانا وتطورا خطيرا". وأضاف أنه دعا "جماهير شعبنا وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي".

هذا ودعت فصائل فلسطينية لإضراب عام ومظاهرات حاشدة بعد اغتيال زعيم حماس في طهران، بحسب بيان تم تداوله بالإعلام الفلسطيني.

هذا وأعلنت حركة حماس، الأربعاء، مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مع أحد حراسه الشخصيين في غارة إسرائيلية في طهران، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

في آخر ظهور له قبل اغتياله بـ #طهران.. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس #إسماعيل_هنية يحتضن الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزكشيان خلال حفل تنصيبه#العربية pic.twitter.com/YGkjpQGX9h — العربية (@AlArabiya) July 31, 2024

وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني نشره موقعه الإلكتروني أن "مقر إقامة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تعرض للقصف في طهران"، ونتيجة لذلك قُتل هو وأحد حراسه الشخصيين.

وقال الحرس الثوري إنه "يجري التحقيق" في الواقعة.

بعيد إعلان مقتل هنية، قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، إن الاغتيال "عمل جبان ولن يمر سدى".

ووصل هنية إلى طهران، الثلاثاء، لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان في مجلس الشورى.

وقد التقى هنية ببزشكيان والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وجاءت مراسم أداء اليمين الدستورية، الثلاثاء، وسط مخاوف من نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.