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محمود عباس
الشرق الأوسط

عباس يدين عملية اغتيال هنية ويصفها بـ"العمل الجبان"

بيان: فصائل فلسطينية تدعو لإضراب عام ومظاهرات حاشدة بعد اغتيال زعيم حماس في طهران

العربية.نت، وكالات
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ندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، باغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، ووصفه بـ"العمل الجبان"، داعيا الفلسطينيين إلى الوحدة في مواجهة إسرائيل.

وجاء في بيان للرئاسة "أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس بشدة، اغتيال رئيس حركة حماس القائد الكبير إسماعيل هنية، واعتبره عملا جبانا وتطورا خطيرا". وأضاف أنه دعا "جماهير شعبنا وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي".

هذا ودعت فصائل فلسطينية لإضراب عام ومظاهرات حاشدة بعد اغتيال زعيم حماس في طهران، بحسب بيان تم تداوله بالإعلام الفلسطيني.

هذا وأعلنت حركة حماس، الأربعاء، مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مع أحد حراسه الشخصيين في غارة إسرائيلية في طهران، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني نشره موقعه الإلكتروني أن "مقر إقامة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تعرض للقصف في طهران"، ونتيجة لذلك قُتل هو وأحد حراسه الشخصيين.

وقال الحرس الثوري إنه "يجري التحقيق" في الواقعة.

مصادر العربية: اغتيال إسماعيل هنية تم فجراً في مكان نومه بطهران العرب والعالم الشرق الأوسط مصادر العربية: اغتيال إسماعيل هنية تم فجراً في مكان نومه بطهران

بعيد إعلان مقتل هنية، قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، إن الاغتيال "عمل جبان ولن يمر سدى".

ووصل هنية إلى طهران، الثلاثاء، لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان في مجلس الشورى.

وقد التقى هنية ببزشكيان والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وجاءت مراسم أداء اليمين الدستورية، الثلاثاء، وسط مخاوف من نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

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