كتائب القسام: دماء إسماعيل هنية لن تذهب هدراً

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اعتبرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، أن اغتيال القائد السياسي للحركة إسماعيل هنية "ينقل المعركة لأبعاد جديدة"، مؤكدة أن دماءه "لن تذهب هدرا".

وفي أعقاب الإعلان عن مقتل هنية في طهران، صباح الأربعاء، قالت كتائب القسام في بيان: "عملية الاغتيال الإجرامية بحق القائد هنية وفي قلب العاصمة الإيرانية حدث فارق وخطير، ينقل المعركة إلى أبعاد جديدة، وستكون له تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها".

وأضافت كتائب القسام أن "العدو أخطأ التقدير بتوسيعه دائرة العدوان واغتيال قادة المقاومة في مختلف الساحات وانتهاك سيادة دول المنطقة".

وتابع البيان: "آن لهذه العربدة الصهيونية أن تتوقف، وأن يتم لجم هذا العدو الهائج، وأن تقطع يده التي تعبث هنا وهناك ليرتدع عن عدوانه"، مشيرا إلى أن "جرائم العدو المتواصلة في مختلف الساحات تدق ناقوس الخطر لدى كل دول وشعوب المنطقة، ولا بد أن تكون حافزا للجميع لدعم وإسناد المقاومة في فلسطين لأنها خط الدفاع المتقدم عن الأمة بأسرها، ولذا يحاول العدو جاهدا كسرها وإخضاعها للتفرغ للعدوان الأكبر على دول وشعوب الأمة".

وأكدت كتائب القسام أن دماء هنية "لن تذهب هدرا بل ستكون نبراسا على طريق التحرير، وسيدفع العدو ثمن عدوانه من دمائه في غزة والضفة وفي داخل كيانه".

واغتيل هنية في طهران، حسبما أعلنت حركة حماس والحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، بينما كان هناك لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان الثلاثاء.