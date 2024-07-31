لبنان: نتوقع أن يرد حزب الله على هجوم إسرائيل على الضاحية

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قال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، اليوم الأربعاء، إن لبنان يتوقع أن يرد حزب الله على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أكبر قيادي عسكري في الجماعة.

وأوضح أن الحكومة ستشارك في جهود دبلوماسية لتهدئة التوتر. وقال المكاري إن الحكومة قلقة من تفاقم الوضع بعد مقتل فؤاد شكر.

وتحدث المكاري بعد اجتماع حكومي لبحث وقائع الهجوم الإسرائيلي الليلة الماضية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

من جهته، قال علي عمار النائب بالبرلمان اللبناني عن حزب الله، إن الجماعة مستعدة لخوض حرب ضد إسرائيل بعد هجوم إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأدلى عمار بتصريحاته لوسائل إعلام محلية وسط أنقاض الهجوم الذي وقع أمس الثلاثاء. وقال "العدو يطلب الحرب ونحن لها".

وفي مانيلا عاصمة الفلبين، عبّر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال مؤتمر صحافي عن أمله في التوصل لحل دبلوماسي للتوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

وقال للصحافيين: "قلت إنني لا أعتقد أن الحرب حتمية، وأؤكد على ذلك. أعتقد أن هناك دائماً مجالاً وفرصاً للدبلوماسية، وأود أن أرى جميع الأطراف تسعى لاستغلال هذه الفرص".

وأضاف: "من المؤكد أن ما رأيناه على الحدود الشمالية مع إسرائيل يشكل مصدر قلق لنا، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للتأكد من منع تحول الأمور إلى صراع أوسع نطاقاً بجميع أنحاء المنطقة. سأظل على اتصال بوزير الدفاع الإسرائيلي غالانت، وكذلك مع الزعماء الرئيسيين بجميع أنحاء المنطقة".

كما أكد أنه "إذا تعرضت إسرائيل لهجوم، فإننا بالتأكيد سنساعد في الدفاع عنها. رأيتمونا نفعل ذلك في أبريل الماضي، وتوقعوا أن نفعل ذلك مرة أخرى، لكننا لا نريد أن نرى ذلك يحدث. سنعمل بقوة للتأكد من أننا نفعل ما يساعد في خفض التوتر، ومعالجة القضايا عبر الوسائل الدبلوماسية".

من جهته، قال حزب الله في وقت مبكر اليوم الأربعاء، إن فؤاد شكر كان في المبنى السكني الذي استهدفه الهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت، لكن الجماعة لم تؤكد مقتله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، أنه قتل شكر، الذي وصفه بأنه أكبر قيادي في حزب الله واتهمه بالوقوف وراء هجوم وقع في مطلع الأسبوع وأسفر عن مقتل 12 طفلا وشابا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. ونفى حزب الله أي مسؤولية عن الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع.

وأكدت مصادر عدة أن شكر توفي متأثراً بجراحه. من جهته ذكر بيان حزب الله، الذي طال انتظاره، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل هاجمت مبنى سكنياً في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأن "عدداً من المواطنين" قتلوا وأصيب آخرون.

وأضاف البيان أن شكر، الذي يعرف أيضا بلقب "الحاج محسن"، كان حينها "يتواجد في هذا المبنى"‏.

وأضاف البيان "تعمل فرق الدفاع المدني منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض بشكل حثيث ولكن ببطء نظراً لوضعية ‏الطبقات المدمرة، وما زلنا حتى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما ‏يتعلق بمصير" شكر "ليبنى على الشيء مقتضاه".‏