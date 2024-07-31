مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وإسماعيل هنية
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وإسماعيل هنية
الشرق الأوسط

مصادر العربية: اغتيال إسماعيل هنية تم فجراً في مكان نومه بطهران

حماس تعلن مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية في طهران

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أعلنت حركة حماس، الأربعاء، مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية في طهران، فيما أكدت مصادر "العربية" و"الحدث" أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس تم في مكان نومه في طهران.

كما أكدت مصادرنا أن اغتيال إسماعيل هنية تم الساعة 2 فجرا بتوقيت طهران، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده.

كما أفادت مصادرنا باغتيال إسماعيل هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان باستهداف مقر إقامتهما بطهران.

ونعت حركة حماس في بيان، إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد"، بحسب البيان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العربية ترصد معاناة 9 ملايين نازح سوداني العربية ترصد معاناة 9 ملايين نازح سوداني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط