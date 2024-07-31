مصادر العربية: اغتيال إسماعيل هنية تم فجراً في مكان نومه بطهران

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أعلنت حركة حماس، الأربعاء، مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية في طهران، فيما أكدت مصادر "العربية" و"الحدث" أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس تم في مكان نومه في طهران.

كما أكدت مصادرنا أن اغتيال إسماعيل هنية تم الساعة 2 فجرا بتوقيت طهران، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده.

صورة للظهور الأخيرة لإسماعيل هنية أثناء حفل تنصيب بزشكيان#العربية pic.twitter.com/jrRBR3pbPL — العربية (@AlArabiya) July 31, 2024

كما أفادت مصادرنا باغتيال إسماعيل هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان باستهداف مقر إقامتهما بطهران.

مجلس الأمن القومي الإيراني سيقرر استراتيجية طهران ردا على اغتيال #إسماعيل_هنية#العربية pic.twitter.com/pfOZAQFykA — العربية (@AlArabiya) July 31, 2024

ونعت حركة حماس في بيان، إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد"، بحسب البيان.