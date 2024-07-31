نتنياهو يطلب من وزرائه عدم الإدلاء بأي تصريحات حول اغتيال هنية

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أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء عدم الإدلاء بأي تصريحات حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري تقييما للوضع ولا تغييرات في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، وسط أنباء عن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي الشمالي بالكامل.

وقد صدر تعليق أولي عقب الإعلان عن مقتل هنية، على لسان وزير التراث الإسرائيلي من خلال تدوينات على "إكس"، حيث قال إن "موت هنية يجعل العالم أفضل قليلا". كما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، تعليقا على اغتيال هنية: "سنُهلك كل أعدائنا".

#حماس: تم اغتيال هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته بتنصيب بزشكيان#العربية pic.twitter.com/dIhcXajKtG — العربية (@AlArabiya) July 31, 2024

هذا وأعلنت حركة حماس، الأربعاء، مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مع أحد حراسه الشخصيين في غارة إسرائيلية في طهران، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني نشره موقعه الإلكتروني أن "مقر إقامة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تعرض للقصف في طهران"، ونتيجة لذلك قُتل هو وأحد حراسه الشخصيين.

وقال الحرس الثوري إنه "يجري التحقيق" في الواقعة.

بعيد إعلان مقتل هنية، قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، إن الاغتيال "عمل جبان ولن يمر سدى".

ووصل هنية إلى طهران، الثلاثاء، لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان في مجلس الشورى.

وقد التقى هنية ببزشكيان والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.