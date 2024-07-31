مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أسوشييتد برس
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - أسوشييتد برس
الشرق الأوسط

نتنياهو يطلب من وزرائه عدم الإدلاء بأي تصريحات حول اغتيال هنية

الجيش الإسرائيلي قال إنه يجري تقييماً للوضع ولا تغييرات في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، وسط أنباء عن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي الشمالي بالكامل

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

أفادت مصادر "العربية" و"الحدث" بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء عدم الإدلاء بأي تصريحات حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

أسماعيل هنية
أسماعيل هنية

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري تقييما للوضع ولا تغييرات في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية، وسط أنباء عن إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي الشمالي بالكامل.

وقد صدر تعليق أولي عقب الإعلان عن مقتل هنية، على لسان وزير التراث الإسرائيلي من خلال تدوينات على "إكس"، حيث قال إن "موت هنية يجعل العالم أفضل قليلا". كما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، تعليقا على اغتيال هنية: "سنُهلك كل أعدائنا".

هذا وأعلنت حركة حماس، الأربعاء، مقتل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية مع أحد حراسه الشخصيين في غارة إسرائيلية في طهران، إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني نشره موقعه الإلكتروني أن "مقر إقامة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، تعرض للقصف في طهران"، ونتيجة لذلك قُتل هو وأحد حراسه الشخصيين.

اغتيال إسماعيل هنية في طهران.. وحماس: تصعيد خطير العرب والعالم الشرق الأوسط اغتيال إسماعيل هنية في طهران.. وحماس: تصعيد خطير

وقال الحرس الثوري إنه "يجري التحقيق" في الواقعة.

بعيد إعلان مقتل هنية، قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق، إن الاغتيال "عمل جبان ولن يمر سدى".

ووصل هنية إلى طهران، الثلاثاء، لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان في مجلس الشورى.

وقد التقى هنية ببزشكيان والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
العربية ترصد معاناة 9 ملايين نازح سوداني العربية ترصد معاناة 9 ملايين نازح سوداني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط