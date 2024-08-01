نصر الله: الحرب دخلت مرحلة جديدة ومفتوحة بكل الجبهات

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أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن دولاً عدة طالبته بعدم الرد على هجوم ضاحية بيروت، وأضاف أن الحرب دخلت مرحلة جديدة ومفتوحة بكل الجبهات.

وأضاف في كلمة اليوم الخميس أن إيران تعتبر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية "مسا" بشرفها وكرامتها كونه ضيفها.

كا قال نصر الله إن استسلام حركة حماس أمر غير وارد، مشيراً إلى أن عمليات حزب الله ستستأنف غداً.



"اغتيال الذراع اليمنى لنصر الله"

والثلاثاء الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي،اغتياله القيادي بميليشيا حزب الله اللبنانية فؤاد شكر (سيد محسن) في غارة مركزة شنَّها الطيران الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري: "من خلال عملية تصفية دقيقة قام بها الجيش الإسرائيلي، أغارت طائرات حربية على بيروت، وقضت على المدعو فؤاد شكر، وكنيته سيد محسن".

وارتفعت حصيلة قتلى الضربة الإسرائيلية لمبنى سكني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت إلى 7، من بينهم القائد في حزب الله فؤاد شكر، ومستشار إيراني، و5 مدنيين، حسبما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.