.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وليام بيري يطالب بايدن بسحب رموز السلاح النووي من ترمب

وزير الدفاع الأميركي الأسبق وليام بيري
أميركا وبايدن

وليام بيري يطالب بايدن بسحب رموز السلاح النووي من ترمب

وزير الدفاع الأميركي الأسبق يدعو لإلغاء حصرية التحكم بالسلاح النووي في يد الرئيس

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

دعا وزير الدفاع الأميركي الأسبق وليام بيري الرئيس المنتخب جو بايدن إلى إلغاء حصرية التحكم برموز إطلاق السلاح النووي، معتبرا أن النظام الساري حاليا "مخالفٌ للديموقراطية، وتخطاه الزمن ولا لزوم له وخطيرٌ للغاية"، حسب ما نشرته صحيفة "بوليتيكو" POLITICO اليومية.

ونقلت الصحيفة عن بيري قوله: "أدعو الرئيس المنتخب بايدن إلى إلغاء حصرية التحكم برموز إطلاق السلاح النووي بيد الرئيس.. حان الوقت لسحب حقيبة الرموز النووية من الرئيس ترمب وكل الرؤساء الذين سيخلفونه في المنصب".

وأضاف بيري أن حصر الرموز النووية بيد الرئيس "لم يعد ضروريا".

وقال إن "وجود الحقيبة النووية في يده (ترمب) يشكل خطرا على الأمن القومي".

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

يُذكر أن الرئيس الأميركي يُمنح لحظة تنصيبه "الحق المطلق بشن حرب نووية"، دون الحاجة لرأي وزير الدفاع ولا للكونغرس.

مغارة استثمارات الإخوان تتكشف.. شركات للغنوشي وأولاده وأموال للقاعدة مصر الإخوان المسلمون مغارة استثمارات الإخوان تتكشف.. شركات للغنوشي وأولاده وأموال للقاعدة

ذكر تقرير لشبكة "إن بي سي" NBC الأميركية، استنادا إلى إحصاءاتها، أن هناك أكثر من 200 مشرعٍ في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب يدعمون المبادرة الخاصة بعزل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترمب، على خلفية حادث اقتحام مجمع الكابيتول، مبينة أن جميعهم تقريبا ينتمون إلى الحزب الديمقراطي أو مستقلون.

وتشمل الإجراءات التي يجري بحثها في هذا السياق اللجوء إلى التعديل الـ25 في الدستور الأميركي، والذي ينص على نقل السلطة إلى نائب الرئيس في حال عجز الرئيس عن تنفيذ مهامه، أو إطلاق عملية ثانية لمساءلة ترمب.

ونقلت "سي إن إن" CNN عن مصدر مطلع قوله إن "هناك قلق لدى فريق بنس من لجوء ترمب إلى تصرف متهور يعرض الأمة إلى الخطر، في حال تم استخدام التعديل الخامس والعشرين أو بدء إجراءات لعزله".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد