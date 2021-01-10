قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية يوم السبت، إن نائب الرئيس مايك بنس يعتزم حضور تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد قال يوم الجمعة، إنه لن يحضر تنصيب خلفه في 20 يناير كانون الثاني.

وقال في تغريدة نشرها عبر "تويتر": "إلى كل من سألوني.. لن أحضر مراسم تنصيب بايدن"، وسيغادر ترمب البيت الأبيض إلى منتجعه بفلوريدا قبل يوم من تنصيب الرئيس المنتخب.

يُذكر أن الانقسام بين الرئيس ترمب ونائبه، زادت حدتُه، عقب رفض بنس، الثلاثاء الماضي، ضغوطا شديدة من ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات، خلال اجتماع استمر لساعات في المكتب البيضاوي.

بايدن رئيساً لأميركا

هذا وصادق الكونغرس الأميركي، الخميس، على فوز الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر.

كما أعلن نائب الرئيس بنس، خلال جلسة مشتركة لغرفتي الكونغرس (الشيوخ والنواب) حصول بايدن على 306 أصوات مقابل 232 للرئيس الجمهوري دونالد ترمب.