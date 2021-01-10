.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خلافاً لترمب.. بنس سيحضر حفل تنصيب بايدن

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس
الانتخابات الأميركية

خلافاً لترمب.. بنس سيحضر حفل تنصيب بايدن

الرئيس دونالد ترمب قال إنه لن يحضر تنصيب خلفه في 20 يناير

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية يوم السبت، إن نائب الرئيس مايك بنس يعتزم حضور تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان الرئيس دونالد ترمب قد قال يوم الجمعة، إنه لن يحضر تنصيب خلفه في 20 يناير كانون الثاني.

دونالد ترمب
دونالد ترمب

وقال في تغريدة نشرها عبر "تويتر": "إلى كل من سألوني.. لن أحضر مراسم تنصيب بايدن"، وسيغادر ترمب البيت الأبيض إلى منتجعه بفلوريدا قبل يوم من تنصيب الرئيس المنتخب.

يُذكر أن الانقسام بين الرئيس ترمب ونائبه، زادت حدتُه، عقب رفض بنس، الثلاثاء الماضي، ضغوطا شديدة من ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات، خلال اجتماع استمر لساعات في المكتب البيضاوي.

بايدن رئيساً لأميركا

اعتقال الأخيرة اعتقال "ذو القرنين" وزميله سارق منصة بيلوسي يوم غزو الكونغرس 

هذا وصادق الكونغرس الأميركي، الخميس، على فوز الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من نوفمبر.

كما أعلن نائب الرئيس بنس، خلال جلسة مشتركة لغرفتي الكونغرس (الشيوخ والنواب) حصول بايدن على 306 أصوات مقابل 232 للرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد