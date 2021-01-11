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بايدن: ليس من المفترض أن يظل ترمب في منصبه

جو بايدن
جو بايدن
أميركا وبايدن

بايدن: ليس من المفترض أن يظل ترمب في منصبه

لدى تلقيه ثاني جرعة من لقاح فايزر قال إن وباء كورونا سيتدهور كثيرا قبل أن يبدأ بالتراجع

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دبي _ العربية.نت

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قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الاثنين، إنه ليس من المفترض أن يظل دونالد ترمب في منصبه.

وبخصوص الوباء قال بايدن لدى تلقيه ثاني جرعة من لقاح فايزر إن كورونا سيتدهور كثيرا قبل أن يبدأ بالتراجع.

وطرح الديموقراطيون، الاثنين، في مجلس النواب نص اتهام بحق ترمب، في مرحلة أولى تمهد لإطلاق آلية عزل الرئيس المنتهية ولايته للمرة الثانية، بتهمة أنه "حض على العنف" على خلفية أحداث مبنى الكابيتول (الكونغرس).

وفي موازاة ذلك، قدم الديموقراطيون الذين يتمتعون بالغالبية في مجلس النواب، مشروع قرار آخر يطلب من نائب الرئيس بنس إقالة ترمب، بالاستناد إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي. ويتوقع أن يتم التصويت عليه في جلسة عامة اعتبارا من الثلاثاء، بحسب فرانس برس.

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وقبل أيام من انتهاء ولايته، يواجه ترمب دعوات للاستقالة بشكل متزايد بما يشمل معسكره الجمهوري لتجنب إجراء عزل صعب في أوج أزمة سياسية وصحية واقتصادية تشهدها الولايات المتحدة.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي بيلوسي، الأحد، أنها ستمضي قدما في الجهود المبذولة لإقالة الرئيس من منصبه خلال الأيام الأخيرة من ولايته بعد الهجوم العنيف لمؤيديه على مبنى الكابيتول.

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