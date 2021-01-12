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بدل العزل توبيخ.. تحرك آخر في الكونغرس حول ترمب

من الكونغرس الأميركي (رويترز)

بدل العزل توبيخ.. تحرك آخر في الكونغرس حول ترمب

هل يمنع ترمب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل؟

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دبي - العربية.نت

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مع معارضة الحزب الجمهوري بشكل عام لأي إجراء يؤدي إلى عزل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، يبدو أن عدداً من أعضاء مجلس النواب في الكونغرس وجدوا حلاً بديلاً.

فقد كشف النائب الجمهوري، توم ريد، اليوم الثلاثاء، أنه سينضم إلى غيره من النواب لطرح قرار يوبخ ترمب بشأن هجوم عدد من أنصاره على مبنى الكابيتول يوم السادس من يناير.

بيلوسي: سنبدأ إجراءات عزل ترمب أميركا عزل ترمب بيلوسي: سنبدأ إجراءات عزل ترمب

منعه من تولي منصب اتحادي

وقال في مقال بصحيفة نيويورك تايمز إنه سيعمل أيضا لإيجاد سبيل يتيح للكونغرس منع ترمب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل.

كما أضاف "أعتزم الانضمام لزملائي في مجلس النواب في طرح قرار توبيخ يوم الثلاثاء لضمان تحقق المحاسبة دون تأخير على أحداث السادس من يناير".

من اقتحام الكونغرس الأميركي (أرشيفية- رويترز)
من اقتحام الكونغرس الأميركي (أرشيفية- رويترز)

التعديل 25

يأتي هذا بعد أن أفشل الجمهوريون مساء أمس الاثنين تبني قرار يدعو نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إلى تفعيل التعديل 25 من الدستور الأميركي.

ما دفع الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، لاعتبار الجمهوريين "يعرضون أميركا للخطر" عبر "تواطئهم" مع ترمب الذي تتهمه بـ"التحريض على تمرد دام ضد أميركا" على خلفية أحداث مبنى الكابيتول.

صاحب القرنين من أنصار ترمب داخل مبنى الكابيتول في واشنطن - فرانس برس
صاحب القرنين من أنصار ترمب داخل مبنى الكابيتول في واشنطن - فرانس برس

وأبدت أسفها لمعارضة الجمهوريين أن يتم بالإجماع تبني قرار يطلب من بنس إقالة ترمب عبر التعديل الخامس والعشرين، لافتة إلى أن التصويت على هذا القرار رسميا سيتم في جلسة عامة "قريبا".

وكان الديمقراطيون طرحوا في وقت سابق الاثنين، نص اتهام بحق ترمب، في مرحلة أولى تمهد لإطلاق آلية عزله، بتهمة "الحض على العنف" بعد أحداث مبنى الكابيتول.

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