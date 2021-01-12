.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مفاجآت الأيام الأخيرة.. بومبيو يكشف صلات إيران بالقاعدة

وزير الخارجية مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

مفاجآت الأيام الأخيرة.. بومبيو يكشف صلات إيران بالقاعدة

معلومات استخباراتية أميركية تثبت صلات إيران بالقاعدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في حراك الأيام الأخيرة له في وزارة الخارجية الأميركية، يستمر الوزير مايك بومبيو في اتخاذ خطوات مؤثرة، وقرارات هامة على صعيد السياسة الخارجية.

وفي هذا السياق، كشف مصدران مطلعان اليوم الثلاثاء أن بومبيو، يعتزم الكشفعن معلومات استخباراتية نزعت عنها السرية في الآونة الأخيرة، لاتهام إيران علناً بأن لها صلات بتنظيم القاعدة.

استقالة وزير الأمن القومي الأميركي بالوكالة تشاد وولف من منصبه أميركا استقالة وزير الأمن القومي الأميركي بالوكالة تشاد وولف من منصبه

أسلحة كيماوية

وكان الوزير المغادر قريبا، كشف في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن الولايات المتحدة رفعت السرية عن وثائق تتعلق باستخدام إيران للأسلحة الكيمياوية والاتجار بها خلال حرب "ليبيا - تشاد".

واتهمت الخارجية إيران، في تقريرها، بتزويد حكومة العقيد الراحل معمر القذافي بأسلحة كيمياوية أثناء الحرب الليبية التشادية في الثمانينيات. وبعد سقوط القذافي، تم اكتشاف أسلحة كيمياوية عليها كتابات باللغة الفارسية.

حرب العراق

كما اتهمتها باستخدام غاز الخردل في مناطق العمليات حول البصرة خلال الحرب العراقية الإيرانية، في أبريل 1987.

وذكر التقرير الأميركي أن مفتشي الأمم المتحدة وجدوا قذائف هاون كيمياوية عيار 88 ملم في عام 1991 في محافظة المثنى العراقية، التي قال المسؤولون العراقيون إنها تابعة للجيش الإيراني.

يذكر أن بومبيو عكف خلال الأيام الأخيرة إلى الاعلان بشكل متواصل عبر حسابه على تويتر عن أهمية القرارات التي اتخذت على الصعيد الدولي من قبل الوزراة وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقد أوضحت عدة مصادر أميركية أن مفاعيل العقوبات التي فرضت على طهران ستستمر حتى مع تسلم الرئيس الديمقراطي جو بايدن السلطة ورحيل ترمب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد