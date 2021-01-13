بعد العزل والمساءلة.. خيار جمهوري بديل أمام ترمب

فيما واصل مجلس النواب اليوم الأربعاء مساعيه من أجل مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أو عزله وفقا للتعديل 25 من الدستور، قدّم 6 أعضاء جمهوريون في مجلس النواب خياراً بديل، يقضي بتوبيخ وتوجيه اللوم له فقط!

وانطلق مشروع النواب هذا من اعتبار أن ترمب استغل منصبه محاولاً إلغاء النتائج القانونية لانتخابات عام 2020 وإثارة أعمال شغب في مبنى الكابيتول.

ويُنظر إلى جهود الحزب الجمهوري الجديدة هذه، بقيادة النائبين بريان فيتزباتريك من ولاية بنسلفانيا، وتوم ريد من نيويورك، على أنها عرض وسطي من قبل الحزب لترميم سلوك الرئيس، ضمن محاولة لتجاهل خيار العزل الذي يمكن أن يزيد من تصدع البلاد.

جسر للمضي قدماً

كما انتقد واضعو القرار ترمب لتكراره ما اعتبروه أكاذيب عن فوزه بالانتخابات، وتدخله في انتقال سلمي للسلطة، واتهموه بتحريض الغوغاء الذين انتهكوا مبنى الكابيتول وعاثوا فيه فساداً.

بدوره، كشف فيتزباتريك في بيان " أن محاولات ترمب لتقويض نتيجة انتخابات 2020 كانت غير معقولة، معتبراً خطابه تحريضياً يفضي إلى الدمار ويهدد الديمقراطية".

فيما أضاف النائب توم ريد من نيويورك، أن المساءلة المتسرعة التي يدعمها الديمقراطيون ستزيد من تقسيم البلاد، في حين أن قرار اللوم من الحزبين يمكن أن يكون جسراً للمضي قدماً في الوحدة، مؤكداً أن هذه خطوة مهمة لمحاسبة الرئيس، وأن على الكونغرس إعلان رفضه التطرف وإدانة تصرفات الرئيس.

إلى ذلك، اعتبرت الديمقراطية إليانور هولمز نورتون من واشنطن قرار توجيه اللوم، الخيار الوحيد القابل للتطبيق.

وينص القرار الجديد على أن "ترمب تصرف بطريقة تتعارض بشكل صارخ مع الحكم الذاتي وسيادة القانون".

ترمب في موقف لا يحسد عليه

يشار إلى أنه وفي جديد الإجراءات القانونية التي أطلقت لمحاسبة الرئيس ترمب في الكونغرس، بعد تصويت مجلس النواب على مشروع الطلب من نائب الرئيس تفعيل التعديل 25 من الدستور من أجل عزل الرئيس، سيبدأ النواب خلال الساعات المقبلة اليوم الأربعاء، مناقشة المساءلة الثانية للرئيس بعد أن أقرت لجنة القواعد التابعة للمجلس قواعد المناقشة والتصويت.

وفي حال جرى التصويت بالإجماع على تلك المساءلة، تحال القضية إلى مجلس الشيوخ، وقد تستمر عندها لأسابيع حتى بعد رحيل ترمب من البيت الأبيض.

وكان الآلاف من أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، ما دفع أعضاءه الذين كانوا يشاركون في جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة إلى الاختباء، في هجوم مروع على الديمقراطية الأميركية خلف خمسة قتلى.

وألقت السلطات القبض على عشرات ممن هاجموا ضباط الشرطة وسرقوا أجهزة كمبيوتر وحطموا النوافذ في مبنى الكابيتول لدورهم في أعمال العنف، كما فتح مسؤولون 25 تحقيقا استنادا لقانون الإرهاب المحلي.