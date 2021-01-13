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مساءلة للمرة الثانية.. ترمب في موقف لا يحسد عليه

US President Donald Trump in the Oval Office of the White House in Washington, DC on August 27, 2018. (File photo: AFP)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - فرانس برس)

مساءلة للمرة الثانية.. ترمب في موقف لا يحسد عليه

ترمب محاصر.. إجراءات المحاسبة تلاحقه

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دبي- العربية.نت

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يبدو أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته بات في وضع لا يحسد عليه، فقد أطلقت عاصفة اقتحام الكابيتول، إجراءات قانونية لمحاسبته في الكونغرس.

وفي جديد تلك الإجراءات بعد تصويت مجلس النواب على مشروع الطلب من نائب الرئيس تفعيل التعديل 25 من الدستور من أجل عزل ترمب، سيبدأ النواب خلال الساعات المقبلة اليوم الأربعاء، مناقشة المساءلة الثانية للرئيس بعد أن أقرت لجنة القواعد التابعة للمجلس قواعد المناقشة والتصويت.

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وفي حال جرى التصويت بالإجماع على تلك المساءلة، تحال القضية إلى مجلس الشيوخ، وقد تستمر تلك القضية لأسابيع حتى بعد رحيل ترمب من البيت الأبيض.

الرئيس الوحيد

يشار إلى أن زعيم الأغلبية في المجلس ستيني هوير كان أكد يوم الاثنين، أن النواب سيبحثون اليوم إجراء مساءلة ثانية للرئيس المنتهية ولايته، وذلك بعد اتهامه رسميا بالتحريض على التمرد قبيل اقتحام مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

وذكر معاون بمجلس النواب أن هوير أبلغ رفاقه الديمقراطيين بأن المجلس سيبدأ إجراءات المساءلة اليوم إذا رفض بنس نائب الرئيس، طلب تفعيل التعديل الخامس والعشرين.

ومن شأن إقرار التشريع أن يجعل الجمهوري ترمب الرئيس الأميركي الوحيد الذي يُساءل مرتين بهدف عزله.

أعمال تكسير في الكونغرس (أرشيفية- فرانس برس)
أعمال تكسير في الكونغرس (أرشيفية- فرانس برس)

وكان الآلاف من أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، ما دفع أعضاءه الذين كانوا يشاركون في جلسة المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن بالرئاسة إلى الاختباء، في هجوم مروع على الديمقراطية الأميركية خلف خمسة قتلى.

وألقت السلطات القبض على عشرات ممن هاجموا ضباط الشرطة وسرقوا أجهزة كمبيوتر وحطموا النوافذ في مبنى الكابيتول لدورهم في أعمال العنف، كما فتح مسؤولون 25 تحقيقا استنادا لقانون الإرهاب المحلي.

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