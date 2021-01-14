توقّف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الخميس، عند قضية مساءلة وعزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، واصفاً الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بالهجوم غير المسبوق على الديمقراطية.

وعبّر عن أسفه على الأرواح التي زهقت خلال الهجوم العنيف على مبنى الكابيتول، متهما سياسيين متطرفين وإرهابيين محليين بتحريض من ترمب بالوقوف وراء أحداث العنف في الكونغرس، وطالب بمحاسبة المسؤولين عنه والمنفّذين له.

كذلك لفت بايدن إلى أن التصويت على عزل ترمب كان من الحزبين الديمقراطي والجمهوري معاً، مذكراً بأن الأمة لا تزال أيضاً في قبضة فيروس قاتل واقتصاد مترنّح، ومشدّداً على أهمية الوقوف والعمل معاً في هذه الفترة الحرجة.

وفي أول تعليق له على القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحق ترمب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية بقصد عزله، قال بايدن في بيان، إن الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة جائحة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية الخانقة، وتحتاج لأن يقر مجلس الشيوخ سريعاً التعيينات في الإدارة الجديدة حتى تتمكن من التصدي لهذه التحديات بعد توليه منصبه في 20 يناير.

يُشار إلى أن محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ لن تبدأ إلا بعد هذا التاريخ.

يذكر أن مجلس النواب كان وافق، الأربعاء، على مساءلة ترمب بتهمة التحريض على التمرد في اقتحام الكونغرس، في خطوة ستفتح الباب أمام مجلس الشيوخ لمنع ترمب من تقلد الرئاسة مجدداً في حال إدانته.

وانضم 10 جمهوريين إلى 222 ديمقراطياً في التصويت لصالح مساءلة ترمب التي تمهد الطريق لمحاكمته في مجلس الشيوخ.

أول رئيس

وبذلك يصبح ترمب أول رئيس أميركي يواجه المساءلة مرتين. وحوكم ترمب للمرة الأولى أمام مجلس الشيوخ قبل عام لكن المجلس برأه يومها من تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، اللتين وجّههما إليه مجلس النواب.

كما لم يسبق أن عزل رئيس أميركي من منصبه من خلال المساءلة.

يشار إلى أنه عندما تنطلق محاكمة ترمب سيكون مجلس الشيوخ منقسماً مناصفة بين 50 سيناتوراً جمهورياً و50 سيناتوراً ديمقراطياً، لكن إدانة ترمب لا يمكن أن تتم إلا بأغلبية الثلثين، ما يعني أن ثلث الأعضاء الجمهوريين على الأقل لا بد أن يصوتوا إلى جانب جميع الأعضاء الديمقراطيين لكي يدان الرئيس بالتهمة الموجهة إليه.