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ترمب: عدد قواتنا بسوريا والعراق هو الأدنى منذ سنوات

الرئيس دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
ترمب

ترمب: عدد قواتنا بسوريا والعراق هو الأدنى منذ سنوات

ترمب في بيان: عدد قواتنا في أفغانستان هو الأدنى منذ 19 عاما وملتزم بإنهاء الحروب الطويلة

متابع الغاء المتابعة

دبي _ العربية.نت

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الخميس، إن عدد القوات الأميركية في سوريا والعراق هو الأدنى منذ سنوات.

وأضاف ترمب ترمب في بيان أن عدد قوات أميركا في أفغانستان هو الأدنى منذ 19 عاما ومؤكدا الالتزام بإنهاء الحروب الطويلة.

وكانت إدارة ترمب وقّعت في 29 فبراير الماضي اتفاقاً تاريخياً مع حركة طالبان نصّ على سحب كل القوات الأميركية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021 على أبعد تقدير، مقابل التزامات أمنية من الحركة المتطرفة وانخراطها في مفاوضات سلام مباشرة مع حكومة كابول.

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وبعد تأخرها أشهراً عدّة، بدأت هذه المفاوضات في سبتمبر لكنّها لم تسفر حتى اليوم عن أيّ اتفاق لوقف إطلاق النار أو حتى لخفض حدّة العنف.

وفي سبتمبر كان عدد القوات الأميركية في أفغانستان يبلغ 8600 جندي، لكنّ البنتاغون أشار يومها إلى أنّه بصدد التحضير لمرحلة انسحاب جديدة.

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