جيمس كومي يطلب من بايدن عدم ملاحقة ترمب قضائيا

اقترح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي على الرئيس المنتخب بايدن أن يفكر في العفو عن الرئيس ترمب إذا واجه محاكمة جنائية بعد ترك منصبه.

وقال كومي خلال مقابلة مع بي بي سي نيوزنايت: "لا أعرف ، يجب أن يفكر في الأمر على الأقل . وتابع "ترمب، ليس عبقريًا، لكنه قد يكتشف أنه إذا قبل العفو، فهذا اعتراف بالذنب، لذلك لا أعرف أنه سيقبل العفو".

جيمس كومي جيمس كومي يسلم على دونالد ترمب

وأضاف كومي إن العفو المحتمل من بايدن من شأنه أن يساعد "كجزء من علاج البلاد وإيصالنا إلى مكان يمكننا فيه التركيز على الأشياء التي ستكون مهمة خلال السنوات الأربع المقبلة". وأضاف "أعتقد أن جو بايدن سيضطر على الأقل إلى التفكير في الأمر".



وقال خبراء قانونيون إنه قد يكون من الصعب توجيه اتهام إلى ترمب بارتكاب جريمة تتعلق بأعمال الشغب الدامية التي وقعت في الكابيتول الأسبوع الماضي على يد أنصاره والتي أدت إلى مساءلة الرئيس الثانية يوم الأربعاء. لكنهم أشاروا إلى أن الرئيس وشركاءه قد يواجهون تدقيقًا في الجرائم المالية المحتملة في المنطقة الجنوبية لنيويورك.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، قال كومي ، الذي أقاله ترمب ، إنه سيكون "أعظم عقوبة يمكن أن يتخيلها" للسياسيين ووسائل الإعلام هو تجاهل ترمب بعد تركه منصبه.

وقال كومي لبي بي سي إنه يعتقد أن محاكمة رئيس سابق "ليست في مصلحة الأمة بأكملها".



وأضاف "أعتقد أن القرار الأكثر حكمة هو عدم ملاحقته". "ولكن مهما فعلت، يجب على الرئيس المقبل جو بايدن، أن يشرح ذلك للشعب الأميركي".

وهاجم ترمب كومي مرارًا وتكرارًا ومسؤولين سابقين في المخابرات وإنفاذ القانون خلال السنوات الأربع التي قضاها في المنصب، زاعمًا أنهم جزء من ما يسمى بالدولة العميقة التي سعت إلى تقويض حملته الرئاسية لعام 2016 وأثارت في النهاية تحقيق المستشار الخاص لروبرت مولر.

وانتقد كومي ترمب في الأسابيع الأخيرة لنشره نظريات غير دقيقة حول تزوير الانتخابات والكذب بشأن "سرقة" انتخابات 2020.