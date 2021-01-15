.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ترمب ينقل إسرائيل تحت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط

القيادة المركزية الأميركية
القيادة المركزية الأميركية

ترمب ينقل إسرائيل تحت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط

محاولة لتعزيز الجهود العربية الإسرائيلية ضد إيران

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

مع بقاء أيام قليلة في رئاسته وفي محاولة لتعزيز الجهود العربية الإسرائيلية ضد إيران قبل أن يتولى جو بايدن منصبه، أصدر دونالد ترمب قرارا هز المقر الرئيسي الذي يشرف على العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء الخميس، أن ترمب أمر القيادة المركزية الأميركية بإضافة إسرائيل إلى قائمة الدول التي سوف تكون تحت قيادة العمليات العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا.

البنتاغون: خفض عدد القوات الأميركية إلى 2500 جندي بالعراق العراق ميليشيات العراق البنتاغون: خفض عدد القوات الأميركية إلى 2500 جندي بالعراق

وتأتي عملية النقل بعد قيام إسرائيل بتطبيع العلاقات مع البحرين والإمارات والسودان والمغرب. وستصبح إسرائيل الدولة رقم 21 التي تقع تحت إشراف القيادة المركزية الأميركية، وستتعاون بشكل متزايد مع دول المنطقة في تحالف ملائم ضد إيران.

وقال مايك جونز، رئيس أركان سابق للقيادة المركزية الأميركية: "إن هناك أسبابا وجيهة لإجراء التغيير المثير للجدل. وأعتقد أن نقل إسرائيل إلى القيادة المركزية الأميركية أمر منطقي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد