مشاكل مع السكان وغرامات.. وترمب متفائل بفلوريدا

آملا بترحيب وحفاوة، من المقرر أن يتوجه الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على متن طائرة إلى نادي مارالاغو الفاخر الخاص به في ولاية فلوريدا، مع عدد من أبنائه.

إلا أن أمل ترمب قد يخفت، فالشهر الماضي، بعث سكان بالم بيتش حيث يقع نادي ترمب، رسالة إلى المجلس البلدي تذكر بأنه وفق اتفاق موقع عام 1993، لا ينبغي أن يكون مارالاغو مسكناً رئاسياً.

فيما يرفض النادي من جهته شروط الاتفاق هذه.

خلافات منذ البداية

وكما هو واضح أن هذه الخلافات لن تكون سوى البداية فقط.

فالسكان جادون، وقد وجّه مسؤولو مقاطعة بالم بيتش تحذيراً قبل أيام، للنادي بشأن حفل أُقيم ليلة رأس السنة لم يكن يضع خلاله المدعوون الكمامات ولم يحترموا قواعد التباعد الاجتماعي.

وقد حضر الحفل نجل ترمب دونالد جونيور، ونشر مقطع فيديو يُظهر المشاركين يرقصون على وقع أغاني راب للمغني فانيلا آيس الذي كان حاضراً على المنصة.

غرامة انتهاك!

كذلك تواجه عائلة ترمب غرامة قدرها 15 ألف دولار عن أي انتهاك آخر للقواعد المرتبطة بوباء كوفيد-19 في مجمع الغولف.

وكشف أحد السكان أن عائلة ترمب قد تُفاجأ بمعرفة أن اللوائح الانتخابية في المقاطعات الجنوبية الرئيسية الثلاث وهي بالم بيتش وبروارد وميامي-ديد، يسيطر علها الديمقراطيون، مضيفاً في حديث لوكالة فرانس برس أن النائب عن الدائرة التي تضمّ مارالاغو، لويس فرانكل، صوّت ليس مرة واحد فقط، إنما مرتين، لصالح اتهام المواطن الأشهر في المنطقة دونالد ترمب، بحسب تعبيره.

مناصرو ترمب كثر

وعلى الرغم من ذلك، أشارت المعلومات إلى أنه وخلال السنوات الأربع من حكمه، بنى ترمب رغم كل شيء قاعدة متينة من المناصرين في فلوريدا، خصوصاً في صفوف ذوي البشرة البيضاء في المناطق الريفية والمنحدرين من أميركا اللاتينية المحافظين.

ويثير الرئيس عواطف شديدة لدى بعض من مناصريه.

إيفانكا إلى مجلس الشيوخ

في السياق أيضاً، كشفت مجلة "بيبل" الأسبوعية الأميركية أن ابنة الرئيس تيفاني ترمب وهي الرابعة البالغة من العمر 27 عاماً تعيش في ساوث بيتش.

وأفاد الموقع نفسه الشهر الماضي بأن إيفانكا ترمب وزوجها جاريد كوشنر مستشار الرئيس، اشتريا أرضاً تبلغ قيمتها 30 مليون دولار لبناء منزل في إنديان كريك فيلدج وهي جزيرة في شمال ميامي بيتش معروفة بأنها أحد الأماكن الأغلى في البلاد.

كما من المتوقع أن يقرر دونالد ترمب جونيور الاستقرار في شمال بالم بيتش.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، تنوي إيفانكا ترمب الفوز بأحد مقعدي فلوريدا في مجلس الشيوخ، الذي يشغله حالياً ماركو روبيو. إلا أن موعد الانتخابات لا يزال بعيداً في نوفمبر 2022.