غرد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الأربعاء، على "تويتر"، قبيل بدء مراسم تنصيبه رئيسا لأميركا، قائلا: "إنه يوم جديد في أميركا".

وعقب تنصيبه وقع بايدن على عدد من المراسيم الجديدة، وأول قرار وقعه كان بخصوص الحد من كورونا، وآخر يتعلق بالعودة لاتفاق باريس المناخي.

It’s a new day in America. — Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021

هذا وأفادت وسائل الإعلام الأميركية، في وقت سابق الأربعاء، بأن الرئيس المنتخب بايدن سيصدر اعتباراً من اليوم 17 أمراً رئاسياً للتراجع عن تدابير اتخذها الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد تنصيبه رسمياً الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما أفاد مستشاروه.

وقالت وسائل الإعلام إن بايدن سيلغي انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية وسيتعهد بعودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس حول المناخ.

كما سيلغي بايدن مرسوم ترمب حول حظر سفر مواطني دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وسيعلق أعمال بناء جدار على حدود المكسيك وتمويله بموازنة من البنتاغون، وهي مسألة أثارت في السنوات الأربع الماضية معارك سياسية وقضائية حادة.

ومن المنتظر أن يؤدي بايدن اليمين الدستورية فى حفل التنصيب، إيذاناً بتوليه رسمياً مقاليد الحكم، وبدء ولايته الرئاسية لأربع سنوات، ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأميركية.

ومع أنه تمنى أخيراً حظاً موفقاً لبايدن في رسالة فيديو، فإن الرئيس دونالد ترمب لم يهنئ أبداً الرئيس المنتخب، وهو أمر غير مسبوق منذ 150 عاماً، ولن يحضر حفل تنصيبه في واشنطن الأربعاء.

سيكون باراك أوباما وجورج بوش وبيل كلينتون في الصفوف الأمامية خلال حفل تنصيب الرئيس الديمقراطي المرتقب عند الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش)، وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية في العاصمة الفيدرالية.

سيدخل هذا النهار كتب التاريخ في الولايات المتحدة، خصوصاً بسبب وصول امرأة إلى منصب نائب الرئيس للمرة الأولى في تاريخ أكبر قوة في العالم. ستصبح كامالا هاريس (56 عاما) أول امرأة سوداء من أصول هندية تتولى هذا المنصب.