سيبدو تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن اليوم الأربعاء وكأنه لم يتم تنصيب قبله في التاريخ الأميركي. وسيؤدي بايدن اليمين الدستورية أمام حشد متناثر وسط جائحة عالمية ومع تعبئة عسكرية غير مسبوقة في واشنطن العاصمة، بهدف تأمين مبنى الكابيتول الذي تعرض لاقتحام من المحتجين قبل أسبوعين فقط من تنصيبه.

وسيبدو التنصيب بشكل مختلف حتى قبل الأحداث الكارثية في 6 يناير، نظرًا لمخاطر COVID-19.

وحث فريق بايدن الناس على البقاء في منازلهم، وتم تقليص التذاكر من 200 ألف تذكرة يتم طرحها إلى نحو 1000 تذكرة فقط لأعضاء الكونغرس والرؤساء السابقين وكبار الشخصيات.

لكن التنصيب اتخذ نبرة أكثر قتامة منذ اقتحام مبنى الكابيتول والذي كشف مرة أخرى الانقسامات السياسية العميقة في البلاد، بينما زاد من صعوبة التحديات التي سوف يواجهها بايدن.

وسيكون الرئيس دونالد ترمب، الذي يواجه محاكمة ثانية في مجلس الشيوخ بشأن دوره في أعمال الشغب، أول رئيس حالي منذ عام 1869 لا يحضر حفل التنصيب. ولا يزال جزء لا يستهان به من الحزب الجمهوري يرفض الاعتراف بانتصار الرئيس الجديد، الذي من المتوقع أن يناشد في خطابه الأمة لأن تتحد لمواجهة تحدي الوباء وغيره من القضايا وتجاوز الحرب السياسية التي سيطرت على البلاد خلال السنوات الأربع الماضية.

ويقول المؤرخون إنه لم يكن هناك قط حفل تنصيب يتم في ظل هذه الظروف القاسية في العصر السياسي الحديث. ويشيرون إلى تنصيب أبراهام لنكولن خلال الحرب الأهلية وأداء فرانكلين روزفلت اليمين خلال فترة الكساد الكبير باعتبارها المرة الأخيرة التي أدى فيها رئيس قادم اليمين في مواجهة هذه المستويات من الخلاف وعدم اليقين.

وقال جوليان زيليزر ، أستاذ التاريخ السياسي في جامعة برينستون: "لا يوجد شيء فريد من نوعه أكثر من هذا".

وسيكون هناك 21 ألف جندي من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة في يوم التنصيب، كثير منهم مسلحون. وأقام الجيش "منطقة خضراء" حول مبنى الكابيتول حيث أقام العمال سياجًا بأسلاك شائكة.

هجمات "داخلية"

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي إن وكالته قد التقطت أحاديث "واسعة النطاق" عبر الإنترنت حول الاحتجاجات والتجمعات التي يحتمل أن تكون عنيفة في كل من العاصمة والولايات في جميع أنحاء البلاد.

ومساء الأحد، وردت تقارير تفيد بأن قوات الحرس الوطني تخضع للتدقيق لحمايتها من الهجمات "الداخلية".

وفي إحاطة مع نائب الرئيس بنس، وصف الجنرال في الجيش دانيال هوكانسون جهود الحرس الوطني لحماية بايدن والحفاظ على السلام باستخدام المصطلحات المخصصة عادة للعمليات العسكرية الخارجية.

وقال هوكانسون: "أزور هؤلاء الرجال والنساء كل ليلة وهم يفهمون أهمية هذه المهمة. لقد أثبتوا أيضًا أنهم مستعدون وفخورون للقيام بدورهم لضمان تنصيب سلمي وآمن لقائدنا العام القادم."

وتم تقليص وسائل النقل إلى واشنطن بشكل حاد. وسيتم إغلاق National Mall ، الذي عادة ما يكون موقعًا للتجمعات الضخمة للأميركيين العاديين الذين يسافرون إلى واشنطن للاحتفال باليوم التاريخي.

وستكون هناك مناطق محدودة للمظاهرات، لكن عمدة العاصمة الديموقراطية موريل بوزر قد ناشدت وزارة الأمن الداخلي للحد من النشاط في جميع أنحاء المدينة.

وقال السناتور الديموقراطي السابق دينيس ديكونسيني، الذي عمل مع بايدن لمدة 16 عامًا في مجلس الشيوخ "الجزء العسكري من هذا يبدو فظيعًا إنه أمر غير معهود على الإطلاق بالنسبة للولايات المتحدة ومن الصعب قبول وجود 20 ألف جندي هناك في مبنى الكابيتول هذا لم يسمع به من قبل".

وسيتم بث العديد من الأنشطة الرئيسية المحيطة بالتنصيب عبر الإنترنت أو بثها على التلفزيون، بدلاً من أن تتم بشكل شخصي، بما في ذلك عرض افتراضي في جميع أنحاء البلاد وعرض خاص في أوقات الذروة سيتم بثه ليلة الأربعاء. لكن فريق بايدن يمضي قدمًا ببعض التقاليد واللحظات المميزة التي ترمز إلى الانتقال السلمي للسلطة.

وسيتحدث الرئيس المنتخب من الجبهة الغربية لمبنى الكابيتول الأميركي ، قائلاً إنه "لا يخشى" الظهور في الأماكن العامة. وسيكون هناك "نشاط في المراجعة للتأكد من الجاهزية العسكرية" على الجبهة الشرقية لمبنى الكابيتول، وهو تقليد يشمل كل فرع من أفرع الجيش حيث يراجع القائد العام الجديد جاهزية القوات.

"أميركا موحدة"

ويأمل فريق بايدن أن تحدد الأحداث نغمة رئاسته تحت شعار "أميركا موحدة". وستشمل الأيام الخمسة من البرامج الافتتاحية يومًا وطنيًا للخدمة، ونصبًا تذكاريًا على مستوى البلاد لأولئك الذين ماتوا بسبب فيروس كورونا و"حقل الأعلام" الذي سيغطي المركز الوطني لتمثيل أولئك الذين لم يتمكنوا من السفر إلى واشنطن لحضور الافتتاح.

وقالت المتحدثة باسم بايدن جين بساكي "إنه يتسلم الرئاسة في لحظة أزمة في البلاد ... ويريد استغلال هذه اللحظة لدعوة الأمريكيين إلى الوحدة".

ويقول المراقبون السياسيون القدامى إن على بايدن أن يستجمع كل غرائزه وبصيرة من حياته في السياسة لمواجهة اللحظة.

وقال بيل جالستون، زميل بارز في معهد بروكينغز: "يواجه بايدن مزيجًا مقلقًا من عامي 1861 و 1933 - أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب الانقسامات السياسية والديموغرافية العميقة ويتمثل التحدي الذي يواجه بايدن في اتباع سياسات متساوية في نطاق المشكلات التي يعالجها مع خفض درجة الحرارة وتضييق الكراهية الحزبية.

وستكون هذه محل اختبار لخبرة بايدن التي اكتسبها في ما يقرب من نصف قرن من الحياة العامة في واشنطن".