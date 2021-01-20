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في أول يوم ..إدارة بايدن تطلب من الجراح آدمز الاستقالة فورا 

جيروم آدامز
جيروم آدامز
أميركا وبايدن

في أول يوم ..إدارة بايدن تطلب من الجراح آدمز الاستقالة فورا 

آدامز: "لم أكن على حق دائمًا ولا يزال هذا الفيروس يذلنا جميعًا لكنني كنت مخلصًا في جهودي"

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واشنطن - بندر الدوشي

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أكد الجراح العام جيروم آدمز، المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية للشؤن الصحية، أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن القادمة طلبت منه التنحي قبل تنصيب الرئيس يوم الأربعاء.

وكتب آدامز على تويتر، الأربعاء: "كان شرف كبير أن أخدم هذه الأمة، وسأفعل كل ما بوسعي لضمان حصول الجميع على فرصة متساوية في الصحة والحفاظ عليها".

آدامز قال في بيان أثناء شغله المنصب على فيسبوك إنه رأى "أفضل ما في أمتنا يجتمع في أسوأ الأوقات لمساعدة أولئك الذين فقدوا كل شيء في أعقاب الأعاصير هارفي وإيرما وماريا التي تنهال على مواطنينا".

وذكر آدامز، في بيان، أنه في خضم جائحة COVID-19 المستمرة "سعى إلى إيصال العلم سريع التطور بشأن هذا الخصم المميت، وتسليح الجمهور بالمعرفة والأدوات التي يحتاجونها للبقاء في أمان".

وتابع: "لم أكن على حق دائمًا، ولا يزال هذا الفيروس يذلنا جميعًا، لكنني كنت دائمًا مخلصًا في جهودي للتحدث إلى الأميركيين يوميًا، ومعالجة التفاوتات الصحية الرهيبة التي تسبب بها الفيروس".

كما أشاد آدامز، الأربعاء، بإنجازاته مثل التحذير من مخاطر السجائر الإلكترونية والماريغوانا على الشباب، وتقريره لعام 2019 حول الإقلاع عن التدخين، والمبادرات الأخرى المتعلقة بصحة الأم والوقاية من الانتحار والمزيد.

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واختار بايدن الجراح العام السابق فيفيك مورثي لمنصب المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية للشؤن الصحية، وقدم مورثي النصح إلى بايدن لعدة أشهر بشأن التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

ويجب على المشرعين في مجلس الشيوخ التصويت للمصادقة على مورثي قبل أن يتمكن من العمل كجراح عام مرة أخرى.

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