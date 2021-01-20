بدأ بايدن حملته الانتخابية الأولى للبيت الأبيض في 9 يونيو 1987 أي قبل 12279 يومًا واليوم أصبح رئيس أميركا الـ 46 للولايات المتحدة الأميركية.

وأدى بايدن اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة رقم 46 أمام أصغر حشد في تاريخ الرئاسة الحديث.

وبين هذه الفترة (من أول حملة لبايدن واليوم) يكمن قدر كبير من الحزن والخسارة ، 36 عامًا كسيناتور، وحملتان رئاسيتان أخريان، وثماني سنوات كيد يمنى لأول رئيس أسود. وكما قال بايدن لرئيسه في عام 2010 ، اليوم "صفقة كبيرة".

وبعد كل الاحتفالات (الافتراضية وغير ذلك)، وعد بايدن بالعمل مباشرة، وتوقيع أوامر تنفيذية واتخاذ إجراءات أخرى لا تتطلب موافقة الكونغرس للوفاء بمجموعة من وعود الحملة.

وفي مكالمة مع الفريق الانتقالي لبايدن الليلة الماضية، وضع كبار مساعدوه خطط اليوم الأول حيث سيوقع بايدن 15 أمرًا تنفيذيًا تتناول الوباء، والإغاثة الاقتصادية، والهجرة، وتغير المناخ، والعدالة العرقية وغيرها. وكما قالت لورا بارون لوبيز وأليس ميراندا أولشتاين في مقالهما هذا الصباح، "يمثل اليوم بداية الجهود الموسعة للإدارة الجديدة للتراجع عن السنوات الأربع الماضية لعهد دونالد ترمب".