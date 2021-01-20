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"يوتيوب" يحظر ترمب أسبوعاً آخر 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والهاتف (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
ترمب

"يوتيوب" يحظر ترمب أسبوعاً آخر 

سيستمر وقف التعليقات ضمن المقاطع المصورة من القناة إلى أجل غير مسمى

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

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قالت شركة غوغل التابعة لشركة ألفابت، الثلاثاء، إنها ستمنع الرئيس دونالد ترمب من تحميل مقاطع مصورة أو البث المباشر على قناته على يوتيوب لمدة سبعة أيام إضافية على الأقل.

ومنع موقع يوتيوب ترمب من نشر مقاطع مصورة قبل أسبوع، بسبب انتهاك السياسات المتعلقة بالمحتوى قائلا إن التعليق لمدة سبعة أيام أخرى عقوبة مطلوبة.

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ومن المقرر أن يخلي ترمب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه وذلك بعد أسبوعين من اقتحام أنصار لترمب مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) عندما بدأ الكونغرس جلسة للتصديق على نتائج المجمع الانتخابي التي حسمت فوز بايدن بالانتخابات.

وقالت غوغل "في ضوء المخاوف بشأن استمرار العنف المحتمل، سيتم منع قناة دونالد جيه ترمب من تحميل مقاطع مصورة جديدة أو البث المباشر لمدة سبعة أيام إضافية على الأقل. وكما ذكرنا سالفا سيستمر وقف التعليقات ضمن المقاطع المصورة من القناة إلى أجل غير مسمى".

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