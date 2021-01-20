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قبل مغادرة منصبه.. ترمب يعلّق إبعاد الفنزويليين 18 شهرا    

US President Donald Trump in the Oval Office of the White House in Washington, DC on August 27, 2018. (File photo: AFP)
ترمب
ترمب

قبل مغادرة منصبه.. ترمب يعلّق إبعاد الفنزويليين 18 شهرا    

شجع حلفاء ترمب الجمهوريون في فلوريدا الرئيس على اتخاذ هذا الإجراء

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واشنطن - فرانس برس 

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في يومه الأخير في البيت الأبيض، وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الثلاثاء، أمرا تنفيذيا بتعليق عمليات طرد الفنزويليين المقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الأميركية لمدة 18 شهرا، وذلك بسبب الأزمة التي تعصف ببلادهم.

وجاء في الأمر التنفيذي: "قررت أنه من مصلحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة تأجيل إبعاد أي مواطن فنزويلي أو أجنبي عديم الجنسية كان يقيم مؤخرا في فنزويلا" لمدة 18 شهرا".

وشجع حلفاء ترمب الجمهوريون في فلوريدا الرئيس على اتخاذ هذا الإجراء.

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ويقيم في فلوريدا العديد من الفنزويليين بعد فرارهم من بلادهم التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية خطيرة.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن القرار يمكن أن يشمل حوالي مئتي ألف فنزويلي كانوا مهددين بالاعتقال والطرد.

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